“Украинская тактика подвергает опасности мирных жителей”: доклад Amnesty Int. и реакция на него

В четверг международная правозащитная организация Amnesty International выпустила публикацию под названием “Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей”. В подробной статье рассказывается, что украинские силы причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах, отражая начавшееся в феврале российское вторжение. В ней приводятся цитаты очевидцев - жителей Украины, пострадавших в ходе войны.





В Amnesty International заявляют, что тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей путем превращения гражданских объектов в военные цели. В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура. При этом подчеркивается, что эти нарушения никоим образом не оправдывают неизбирательные атаки России, в результате которых погибло и было ранено множество мирных жителей. А также говорится, что не все атаки российских вооруженных сил по жилым районам приходились на места размещения украинских военных сил. В частности, представители Amnesty не нашли доказательств размещения украинских сил в некоторых районах Харькова, которые были незаконно атакованы российскими военными, и пришли к выводу, что Россия совершила военные преступления.



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Мы изучили доклад Amnesty International, а также проследили за тем, как на него отреагировали официальные лица, в частности, президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил правозащитную организацию в попытке “амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву” .





Доклад Amnesty International базируется на данных, собранных представителями организации с апреля по июль этого года в Харьковской и Николаевской областях и Донбассе. Организация проинспектировала места ударов, опросила выживших, свидетелей и родственников жертв нападений, а также провела дистанционный анализ оружия. В результате представители организации пришли к выводу, что украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах. Лаборатория Crisis Evidence Lab проанализировала спутниковые снимки, чтобы дополнительно подтвердить некоторые из этих инцидентов.





Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International, заявила: «Мы зафиксировали случаи, когда украинские силы подвергали риску мирных жителей и нарушали законы войны, действуя в населенных пунктах».



Занимание оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International

Большинство жилых районов, где располагались военнослужащие, находились в нескольких километрах от линии фронта. По мнению экспертов Amnesty International, они могли бы использовать альтернативные локации: военные базы, леса и строения, расположенные дальше от жилых районов.





Международное гуманитарное право требует, чтобы все стороны в конфликте по возможности на располагали военные объекты в густонаселенных районах или вблизи них, а также эвакуировали или предупреждали о возможных атаках гражданских лиц. Правозащитники не смогли получить информации по поводу подобных предупреждений и эвакуации в тех случаях, которые они расследовали.



В докладе приводятся свидетельства нескольких свидетелей.





Женщина из села к югу от Николаева, которая в результате обстрела потеряла 50-летнего сына, говорит:





«Военные жили в доме рядом с нашим домом, и мой сын часто относил еду солдатам. Я несколько раз умоляла его держаться подальше, потому что боялась за его безопасность. В тот день, когда начался обстрел, мой сын был во дворе нашего дома, а я в доме. Его убили на месте. Его тело разорвало на куски. Наш дом был частично разрушен».





Исследователи Amnesty International обнаружили в соседнем доме военное снаряжение и обмундирование.



70-летняя Анна живет с сыном и 95-летней матерью в одном из городов Донбасса, где 6 мая российские силы применили запрещенные кассетные боеприпасы неизбирательного действия по району с преимущественно одноэтажной и двухэтажной застройкой. Осколки повредили стены дома, в котором живет Анна.





Вот что она рассказала: «Шрапнель пролетела через двери. Я была внутри. Украинская артиллерия была рядом с полем… Солдаты были за полем, за домом… Я видела, как они подходили и отходили с тех пор, как началась война…»



Моя мать парализована, поэтому я не могу бежать. Анна

В начале июля работник фермы получил ранение, когда российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному складу в Николаевской области. Через несколько часов после удара исследователи Amnesty International зафиксировали присутствие украинских военнослужащих и транспортных средств в районе зернохранилища, и свидетели подтвердили, что военные использовали склад, расположенный через дорогу от фермы, где живут и работают мирные жители.





В Бахмуте несколько жителей рассказали Amnesty International, что украинские военные использовали здание в 20 метрах через дорогу от жилого многоэтажного дома. 18 мая российская ракета попала в фасад здания, частично разрушив пять квартир и повредив близлежащие дома.





Трое жителей рассказали Amnesty International, что до удара украинские силы использовали здание через улицу и что два военных грузовика были припаркованы перед другим домом, который был поврежден в результате попадания ракеты. Исследователи Amnesty International обнаружили признаки военного присутствия внутри и снаружи здания.



Здания больниц и школ

Исследователи Amnesty International видели, как украинские силы использовали больницы в качестве по сути военных баз в пяти местах. В двух городах десятки солдат отдыхали, гуляли и обедали в госпиталях. В другом городе солдаты вели огонь возле госпиталя.





В результате удара российской авиации 28 апреля двое сотрудников медицинской лаборатории в пригороде Харькова получили ранения после того, как украинские силы создали базу на территории комплекса.





Размещение бах также зафиксировали в школах городов и сел Донбасса и Николаевской области. Школы были временно закрыты для учащихся с начала конфликта, но в большинстве случаев здания располагались недалеко от населенных жилых кварталов.





В городе к востоку от Одессы Amnesty International зафиксировали, как украинские военнослужащие использовали гражданские районы для жилья, размещали бронетехнику под деревьями в жилых кварталах и использовали две школы, расположенные в густонаселенных жилых районах. В результате российских ударов возле школ в период с апреля по конец июня несколько мирных жителей были убиты и ранены, в том числе ребенок и пожилая женщина, убитые в результате ракетного обстрела 28 июня.





В Бахмуте украинские силы использовали здание университета в качестве базы, 21 мая российские силы нанесли удар по нему, в результате которого, как сообщается, погибли семь солдат. Университет примыкает к жилому зданию, которое было повреждено в результате удара.





Международное гуманитарное право прямо не запрещает сторонам в конфликте базироваться в школах, если там не ведутся занятия. Тем не менее, военные обязаны избегать использования школ, расположенных рядом с жилыми домами без военной необходимости. В случае использования школ они должны предупредить мирных жителей и, в случае необходимости, помочь им эвакуироваться. В делах, рассмотренных Amnesty International, этого не делалось.





В докладе отмечается, что многие российские удары, задокументированные Amnesty International в последние месяцы, наносились с применением оружия неизбирательного действия, в том числе запрещенного на международном уровне.





Авторы подчеркивают, что практика украинских военных размещать военные объекты в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России.





Все стороны в конфликте должны всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения. Неизбирательные атаки, которые убивают или ранят гражданских лиц или наносят ущерб гражданским объектам, являются военными преступлениями, пишут в правозщитной организации.





Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар считает, что «Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные» .





Доклад разозлил официальных представителей Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель доклада Amnesty не в том, чтобы найти и донести до мира правду, а в том, чтобы «создать ложный баланс между преступником и жертвой».





Пожалуйста, перестаньте заниматься этим созданием ложной реальности, где каждый в чем-то виноват. Вместо этого займитесь сообщением системной, масштабной правды о том, что такое сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы в имя пострадавших мирных жителей, граждан Украины, которые сегодня подорвались на российских минах на остановке общественного транспорта в городе Торецк Донецкой области. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой доклада в своем вечернем обращении к гражданам в четверг. Он сказал:





“Мы увидели сегодня совсем другой отчет Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву. Нет и не может быть — даже гипотетически — никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным. <…> И если кто делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время, игнорируется, то с этим нельзя мириться”.





Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал BBC, что заявление Amnesty International выглядит "органичной частью российской кампании по дезинформации и пропаганде", цель которой - дискредитация Киева и подрыв поставок вооружения со стороны западных партнеров.





По его словам, украинские власти всеми силами пытаются защищить своих граждан в условиях ведения боевых действий.



Для этого мы пытаемся эвакуировать гражданских из зоны наиболее активных боевых действий - сегодня это Донбасс. Мы не просто призываем людей уезжать, но и объявили эвакуацию обязательной, помогаем уехать, найти убежище, обеспечиваем всем необходимым. Наша цель и приоритет - сохранить жизнь каждого украинца. И эту политику мы реализуем всеми возможными способами. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк