Arty. Премия Archibald Prize 2022

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Archibald Prize - одна из главных премий в области искусства в Австралии.

Приз вручается за лучший портрет современника - общественно значимой фигуры в Австралии.

Второй раз в истории Archibald Prize достался Аборигенному художнику.

Его получил Блэк Дуглас – художник из Сиднея – за портрет другой Аборигенной художницы Карлы Диккенс. Карла живет в Лисморе, чудовищно пострадавшем от наводнений в этом году.

Приз Packing Room Prizе - от распаковщиков картин - достался Клаусу Стэнглу за портрет режиссера, сценариста и продюсера Таики Вайтити.

Сольная выставка Светланы Прохоровой пройдет в галерее Disorder Gallery с 1 по 18 июня.

На ней будут представлены принты, картины и платья, вдохновленные русским авангардом.