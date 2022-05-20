Arty. Премия Archibald Prize 2022

The winner of Archibald Prize 2022 "Moby Dikkens" bu Blak Douglas

The winner of Archibald Prize 2022 "Moby Dikkens" bu Blak Douglas. Photo by Svetlana Prokhorova Source: Supplied by Svetlana Prokhorova

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Интервью с художником из Сиднея Светланой Прохоровой о результатах премии Archibald Prize 2022, выставке в NSW Art Gallery, а также о предстоящей соло-выставке работ Светланы.

Главное в этом подкасте

  • Archibald Prize - одна из главных премий в области искусства в Австралии.
  • Приз вручается за лучший портрет современника - общественно значимой фигуры в Австралии.
  • Второй раз в истории Archibald Prize достался Аборигенному художнику.
  • Его получил Блэк Дуглас – художник из Сиднея – за портрет другой Аборигенной художницы Карлы Диккенс. Карла живет в Лисморе, чудовищно пострадавшем от наводнений в этом году.
  • Приз Packing Room Prizе - от распаковщиков картин - достался Клаусу Стэнглу за портрет режиссера, сценариста и продюсера Таики Вайтити.
  • Сольная выставка Светланы Прохоровой пройдет в галерее Disorder Gallery с 1 по 18 июня.
  • На ней будут представлены принты, картины и платья, вдохновленные русским авангардом.
  • Выставка участвует в акции Art Walk - прогулке по галереям, которая пройдет 4 июня.
В этом подкасте мы говорим о следующих картинах:

  • победитель Archibald Prize 2022 
    "Moby Dickens"
    художника Blak Douglas;
  • победитель Packing Room Prizе
    "Taika Waititi"
     художника Claus Stangl;
  • финалист номинации молодых художников
    "Feeling blue"
    14-летнего художника Tatum O’Connor.
Подробнее о сольной выставке Светланы Прохоровой читайте
здесь
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Artist Svetlana Prokhorova
Художница Светлана Прохорова в футболке, которую она упоминает в подкасте. Source: Supplied by Svetlana Prokhorova
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