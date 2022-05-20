Arty. Премия Archibald Prize 2022

Главное в этом подкасте
- Archibald Prize - одна из главных премий в области искусства в Австралии.
- Приз вручается за лучший портрет современника - общественно значимой фигуры в Австралии.
- Второй раз в истории Archibald Prize достался Аборигенному художнику.
- Его получил Блэк Дуглас – художник из Сиднея – за портрет другой Аборигенной художницы Карлы Диккенс. Карла живет в Лисморе, чудовищно пострадавшем от наводнений в этом году.
- Приз Packing Room Prizе - от распаковщиков картин - достался Клаусу Стэнглу за портрет режиссера, сценариста и продюсера Таики Вайтити.
- Сольная выставка Светланы Прохоровой пройдет в галерее Disorder Gallery с 1 по 18 июня.
- На ней будут представлены принты, картины и платья, вдохновленные русским авангардом.
- Выставка участвует в акции Art Walk - прогулке по галереям, которая пройдет 4 июня.
В этом подкасте мы говорим о следующих картинах:
- победитель Archibald Prize 2022 художника Blak Douglas;
- победитель Packing Room Prizе художника Claus Stangl;
- финалист номинации молодых художников 14-летнего художника Tatum O’Connor.
Подробнее о сольной выставке Светланы Прохоровой читайте .
Художница Светлана Прохорова в футболке, которую она упоминает в подкасте. Source: Supplied by Svetlana Prokhorova
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