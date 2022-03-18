Arty. "Как молитва". Скульптура Нины Санадзе "Призыв к миру"

Call for Peace, Nina Sanadze

Нина Санадзе рядом с гипсовой скульптурой "Призыв к миру". Photo by Mark Henry. Source: Supplied by Nina Sanadze

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С 25 марта жители Мельбурна смогут увидеть новую скульптуру Нины Санадзе Call to Peace - реплику советской скульптуры Валентина Топуридзе.

"Это фигура женщины с распростертыми руками. Ветер играет с ее платьем - рукава и ткань образуют фактически ее крылья. Эта женщина - как амазонка, высокая, сильная. Она похожа на меня, поэтому я вылепила эту скульптуру точно своего роста".

Когда Нина Санадзе начинала работать над скульптурой в ноябре прошлого года, она понимала "Призыв к обществу" как призыв к прекращению разрыва, недопонимания между людьми. Но за эти месяцы многое изменилось, а ситуация между Россией и Украиной продолжает развиваться быстрыми темпами.

"Я поняла, что этот советский монумент призывает к другому миру", - говорит Нина.
Люди испытывают ощущение надвигающегося конфликта. И это - как молитва.
Скульптура Call for Peace открывается 25 марта на пересечении Coventry Street и Clarendon Street в South Melbourne. Вокруг нее будут строительные леса, а рядом с ней Нина установит стулья. Она сама будет приходить к скульптуре каждую неделю, чтобы посидеть с горожанами, подумать, поговорить, пожелать мира и помолиться.
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