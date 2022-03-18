Arty. "Как молитва". Скульптура Нины Санадзе "Призыв к миру"

"Это фигура женщины с распростертыми руками. Ветер играет с ее платьем - рукава и ткань образуют фактически ее крылья. Эта женщина - как амазонка, высокая, сильная. Она похожа на меня, поэтому я вылепила эту скульптуру точно своего роста".





Когда Нина Санадзе начинала работать над скульптурой в ноябре прошлого года, она понимала "Призыв к обществу" как призыв к прекращению разрыва, недопонимания между людьми. Но за эти месяцы многое изменилось, а ситуация между Россией и Украиной продолжает развиваться быстрыми темпами.





"Я поняла, что этот советский монумент призывает к другому миру", - говорит Нина.

Люди испытывают ощущение надвигающегося конфликта. И это - как молитва.