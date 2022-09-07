Arty. Мурал с обнимающимися солдатами в Мельбурне

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The mural titled 'Peace Before Pieces' was painted over after it received heated criticism from members of the Ukrainian community. Credit: SBS News

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На этой неделе в Мельбурне разгорелся скандал вокруг мурала Питера Ситона (Peter CTO Seaton) под названием Peace before Pieces – "Мир перед тем, как разбиться на куски". Огромное граффити на Kings way в South Melbourne изображало русского и украинского солдат, обнимающих друг друга.

Оно задумывалось как призыв к миру, а привело к оскорблению чувств до такой степени, что Питеру Ситону пришлось не только принести извинения, но и закрасить свою работу.

Что это было, что оказалось не так с муралом и должен ли художник думать о чувствах потенциальных зрителей – об этом мы говорим в новом выпуске подкаста Arty.

Гости подкаста:
  • визуальный художник, скульптор из Мельбурна Нина Санадзе,
  • художник из Сиднея Светлана Прохорова.
В подкасте также использованы материалы SBS News.
Питер Ситон (CTO) - мельбурнский уличный художник, работы которого можно встретить в Австралии, Новой Зеландии, США, Южной Америке, Европе и Азии, но в основном, конечно, в Мельбурне. Часто это черно-белые портреты людей, как бы перечеркнутые горизонтальными линиями с радужными полосками.

Он потратил 10 дней, чтобы нарисовать свою последнюю работу Peace before Pieces с обнимающимися солдатами. Однако очень скоро сам же и закрасил свою работу – после критики со стороны украинского комьюнити и посла Украины в Австралии и после осознания того, что работа ранила чувства людей, близкие которых сейчас находятся на войне.

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