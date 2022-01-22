Arty. The Russian Ark. Ковчег для молодых русских художников

Гостья подкаста - основательница галереи Мария Полянцева.
Source: Copyright © 2021 The Russian Ark Gallery
- "Русский ковчег" - это молодая галерея, которая пока работает в онлайн-формате и представляет молодое русское искусство (работы выпускников Санкт-Петербургской академии художеств).
- Мария открыла галерею в 2020 году, когда жила в Сингапуре, совместив свои две страсти - искусство и финансы. В 2021 году она переехала в Сидней.
- Основные покупатели - опытные коллекционеры из Европы и США.
- Интерес к фигуративному искусству в мире возрождается, а русское искусство во многом благодаря соцреализму сохранило традицию фигуративной живописи, говорит Мария.
- В этом подкасте Мария рассказывает о галерее, представленных художниках и выборе работ для продажи, а также рекомендует, к кому из молодых художников стоит присмотреться.
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