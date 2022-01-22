Arty. The Russian Ark. Ковчег для молодых русских художников

"Русский ковчег" - это молодая галерея, которая пока работает в онлайн-формате и представляет молодое русское искусство (работы выпускников Санкт-Петербургской академии художеств).

Мария открыла галерею в 2020 году, когда жила в Сингапуре, совместив свои две страсти - искусство и финансы. В 2021 году она переехала в Сидней.

Основные покупатели - опытные коллекционеры из Европы и США.

Интерес к фигуративному искусству в мире возрождается, а русское искусство во многом благодаря соцреализму сохранило традицию фигуративной живописи, говорит Мария.