Австралию обвиняют в том, что она "не идет в ногу' с повесткой по климату, тогда как G7 согласились прекратить международное финансирование угля

((ТРАНСКРИПТ))





Бывший премьер-министр Малкольм Тернбулл и правозащитные организации по борьбе с изменением климата предупредили, что Австралия - в наибольшем чем когда либо расхождении со своими союзниками в вопросе изменения климата.





Семь крупнейших стран мира с развитой экономикой согласились в пятницу (21 мая) прекратить международное финансирование угольных проектов, которые выбрасывают в атмосферу углерод, к концу этого года и постепенно прекратить такую поддержку для всех ископаемых видов топлива, чтобы достичь согласованных глобальных климатических целей, в том числе прекратить финансирование угольных проектов в более бедных странах.





Г-н Тернбулл говорит, что это контрастирует с отношением к углю и газу в Австралии ("coal hugging, gas loving sentiment", как он это назвал), заявляя, что страна никогда настолько сильно не отставала от своих союзников.





Министры окружающей среды из США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии обещают прекратить международное финансирование угольных проектов к концу этого года и постепенно свернуть поддержку остальных ископаемых видов топлива, включая нефть и газ.





Это послание некоторым азиатским банкам развития, которые финансируют угольную энергетику в более бедных странах.

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Австралия была гостем на виртуальной встрече, и министр энергетики Ангус Тейлор сообщил своим коллегам, что Австралия привержена достижению нулевых чистых выбросов так скоро как это получится, желательно к 2050 году.







Австралия не финансирует зарубежные угольные проекты, но поставляет уголь в такие страны, как Индия.





Д-р Саймон Брэдшоу, исследователь последствий изменения климата в Совете по климату, сказал, что такие проекты являются доказательством того, что Австралия отстает от остального мира.





"Это очень важно для Австралии и действительно показывает, насколько мы не идем в ногу с международными действиями по борьбе с изменением климата и с ископаемыми видами топлива. Продолжая финансировать ископаемое топливо, мы действительно начинаем подрывать нашу международную репутацию. Наши крупнейшие союзники и торговые партнеры очень четко понимают, куда они движутся - уходят от угля, от нефти и газа. Нам нужно делать то же самое. Мы должны использовать наш потенциал возобновляемых источников энергии мирового класса и вносить вклад в решение проблемы".





Прекращение финансирования ископаемого топлива рассматривается как важный шаг, который может сделать мир, чтобы ограничить рост глобальных температур на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с до-индустриальными временами, что, по мнению ученых, позволит избежать самых разрушительных последствий изменения климата.





Доктор Брэдшоу предупредил, что Австралии может грозить экономический ущерб.





"Это имеет очень четкие последствия для Австралии. Мы должны перестать базировать нашу будущую экономику на угле и газе. Это еще больше ускорит выход мира за рамки ископаемого топлива. Это приведет к дальнейшему сокращению рынка экспорта угля и газа. Это еще раз говорит нам о том, что нам нужно выйти за рамки ископаемого топлива как нация здесь, у себя дома, а также в экспортной экономике, и нам нужно раскрыть имеющийся у нас потенциал возобновляемых источников энергии.”





В отчете, опубликованном ранее на этой неделе, Международное энергетическое агентство (МЭА) сделало свое самое серьезное предупреждение, заявив, что инвесторы не должны финансировать новые проекты поставок нефти, газа и угля, если мир хочет достичь нулевых чистых выбросов к середине века.





Число стран, взявших на себя обязательство по достижению нулевых выбросов, выросло, но даже если их обязательства будут полностью выполнены, в 2050 году в мире все равно останется 22 миллиарда тонн углекислого газа, что приведет к повышению температуры примерно на 2,1 градуса по Цельсию к 2100 году - сообщило в своем отчете «Чистый ноль к 2050 году» МЭА.





В федеральном бюджете на 2021-22 годы австралийское правительство выделило более 58 миллионов долларов на расширение газовой промышленности, при этом коалиция также объявила, что 600 миллионов долларов из денег налогоплательщиков будут инвестированы в строительство газовой электростанции в районе Upper Hunter Нового Южного Уэльса.

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Премьер-министр Скотт Моррисон ранее неоднократно заявлял, что газ важен для поддержки возобновляемых источников энергии.





Федеральный бюджет, озвученный в этом месяце, также предусматривает один миллиард долларов на инициативы по снижению выбросов.





А до крупного климатического саммита в Глазго осталось всего несколько месяцев, и Австралия уже сейчас должна начать делать больше в борьбе с изменением климата.





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