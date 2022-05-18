Выборы в Австралии: Почему важен каждый голос?

Шестой эпизод серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» завершает нашу серию. В нем мы стараемся ответить на самые популярные вопросы избирателей, сомневающихся в системе. Как справляться с потоком дезинформации, почему в преференциальной системе действительно учитывается каждый голос, в чем преимущества обязательного голосования?





Доктор Анастасия Бурковская, старший лектор школы экономики и директор бакалавриата по экономике Сиднейского университета, объяснила, как преференциональная система стимулирует избирателей голосовать не только за крупные партии.





Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша и постоянный экономический обозреватель SBS Russian, рассказал на личном примере, как даже один голос, присланный по почте, может изменить результат выборов.

Пятый эпизод серии Кто друг, а кто клиент: Позиции партий по вопросам международных отношений