Выборы в Австралии: Почему важен каждый голос?

A mural depicting Australia's former prime minister Bob Hawk

A mural depicting Australia's former prime minister Bob Hawke drinking a glass of beer Source: SAEED KHAN / Getty Images

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В шестом и завершающем эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» отвечаем на самые популярные вопросы о выборах. Всё для того, чтобы в итоге было понятно — почему же в Австралии действительно важен каждый голос.

Шестой эпизод серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» завершает нашу серию. В нем мы стараемся ответить на самые популярные вопросы избирателей, сомневающихся в системе. Как справляться с потоком дезинформации, почему в преференциальной системе действительно учитывается каждый голос, в чем преимущества обязательного голосования?

Доктор Анастасия Бурковская, старший лектор школы экономики и директор бакалавриата по экономике Сиднейского университета, объяснила, как преференциональная система стимулирует избирателей голосовать не только за крупные партии. 

Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша и постоянный экономический обозреватель SBS Russian, рассказал на личном примере, как даже один голос, присланный по почте, может изменить результат выборов.
Пятый эпизод серии

Кто друг, а кто клиент: Позиции партий по вопросам международных отношений

Все эпизоды серии собраны 
здесь.


Share

Latest podcast episodes

Britain's Prime Minister Boris Johnson (R) greets Australia's Prime Minister Scott Morrison (L)

Кто друг, а кто клиент: Позиции партий по вопросам международных отношений

Australians Rally For Climate Action As Part Of Global Climate Strike

Изменение климата: Что важно знать перед выборами в Австралии?

Mamia yawatu wapiga foleni nje ya ofisi ya Centrelink.

Государственная поддержка: Один за всех или все за одного?

A bookie holds money at The Melbourne Cup Carnival meeting at Flemington Racecourse November 6, 2007 in Melbourne, Australia

Споры о налогах в Австралии: Инвесторы или студенты?