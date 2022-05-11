Кто друг, а кто клиент: Позиции партий по вопросам международных отношений

Britain's Prime Minister Boris Johnson (R) greets Australia's Prime Minister Scott Morrison (L)

Britain's Prime Minister Boris Johnson greets Australia's Prime Minister Scott Morrison Source: PETER NICHOLLS / Getty Images

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В пятом эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» говорим про внешнюю политику Австралии: с кем дружим, против кого дружим и кому продаем говядину. В общем все то, что может оказаться вам полезным, когда будете проставлять преференции на предстоящих федеральных выборах.

Пятый эпизод серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» посвящен международным отношениям. Как отличались позиции либералов и лейбористов в плане отношений с Китаем или США? Кто открыл лагеря для беженцев, а кто либерализовал торговлю? Ну и главное — что же такого важного произошло в Австралии в 1983 году?

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Friend or client: Where do Australian parties stand in regards to international relations image

Кто друг, а кто клиент: Позиции партий по вопросам международных отношений

SBS Russian

11/05/202215:48


Для этого эпизода доктор Леонид Петров, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, подготовил для нас широкий исторический экскурс. Как разные партии исторически смотрели на внешнеполитические отношения? Почему в преддверии выборов сегодня политики стараются не касаться вопросов миграции?

Экономист Владимир Тяжельников — лектор в Сиднейском университете. Сегодня мы поговорили с Владимиром про торговые отношения Австралии с другими странами и попытались понять, в чем разница между взглядами разных партий в Австралии в этой связи.
Четвертый эпизод серии

Изменение климата: Что важно знать перед выборами в Австралии?

Все эпизоды серии собраны
здесь. 


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