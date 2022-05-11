Пятый эпизод серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» посвящен международным отношениям. Как отличались позиции либералов и лейбористов в плане отношений с Китаем или США? Кто открыл лагеря для беженцев, а кто либерализовал торговлю? Ну и главное — что же такого важного произошло в Австралии в 1983 году?





LISTEN TO Кто друг, а кто клиент: Позиции партий по вопросам международных отношений SBS Russian 11/05/2022 15:48 Play





Для этого эпизода доктор Леонид Петров, научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре, подготовил для нас широкий исторический экскурс. Как разные партии исторически смотрели на внешнеполитические отношения? Почему в преддверии выборов сегодня политики стараются не касаться вопросов миграции?





Экономист Владимир Тяжельников — лектор в Сиднейском университете. Сегодня мы поговорили с Владимиром про торговые отношения Австралии с другими странами и попытались понять, в чем разница между взглядами разных партий в Австралии в этой связи.

Четвертый эпизод серии Изменение климата: Что важно знать перед выборами в Австралии?