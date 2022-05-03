В четвертом эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» говорим про климат. Что такое налог на углекислый газ и кто его предложил? Почему Барнаби Джойс не хочет отказываться от угольной промышленности? Кто подал в суд на федерального министра по защите окружающей среды?





LISTEN TO Изменение климата: Что важно знать перед выборами в Австралии? SBS Russian 03/05/2022 14:09 Play





Для этого эпизода мы попросили морского биолога Катю Овсяникову объяснить, как изменения климата влияют на Австралию сегодня, а также что исторически с этим предлагали делать разные партии.





Мария Шрейдер — морской биолог, лектор в университете Ньюкасла. Мария объяснила нам, почему для выживания человечества важно биоразнообразие. А также — что ученое сообщество Австралии считает необходимым сделать прямо сегодня, а лучше — вчера.

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