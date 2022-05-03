Изменение климата: Что важно знать перед выборами в Австралии?

Australians Rally For Climate Action As Part Of Global Climate Strike

Children holding placards getting ready to march in Melbourne, Australia Source: Asanka Ratnayake / Stringer / Getty Images

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В четвертом эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» обсуждаем, почему проблема изменения климата важна в предверии федеральных выборов. Что партии в Австралии исторически предлагали в этой связи? Какие свои обещания выполнили, а какие — нет?

В четвертом эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» говорим про климат. Что такое налог на углекислый газ и кто его предложил? Почему Барнаби Джойс не хочет отказываться от угольной промышленности? Кто подал в суд на федерального министра по защите окружающей среды?

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Climate change: What is important to know before the Australian federal election? image

Изменение климата: Что важно знать перед выборами в Австралии?

SBS Russian

03/05/202214:09


Для этого эпизода мы попросили морского биолога Катю Овсяникову объяснить, как изменения климата влияют на Австралию сегодня, а также что исторически с этим предлагали делать разные партии.

Мария Шрейдер — морской биолог, лектор в университете Ньюкасла. Мария объяснила нам, почему для выживания человечества важно биоразнообразие. А также —  что ученое сообщество Австралии считает необходимым сделать прямо сегодня, а лучше — вчера.
Третий эпизод серии:

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