Государственная поддержка: Один за всех или все за одного?

Во втором эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» мы собирали деньги в бюджет. А вот в третьем эпизоде будем определяться, как их тратить. Как исторически разные партии в Австралии тратили бюджетные деньги? Какие законы принимали в социальной сфере? Медицина, пособие по безработице, доступность жилья — какая из этих тем стоит в центре внимания в преддверии предстоящих федеральных выборов?





Доктор Максим Ананьев, научный сотрудник Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований и автор подкаста «Большие вопросы» , объяснил нам, как экономисты смотрят на вечный спор — кому и сколько денег давать и почему.



