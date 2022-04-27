Государственная поддержка: Один за всех или все за одного?

Mamia yawatu wapiga foleni nje ya ofisi ya Centrelink.

Mamia yawatu wapiga foleni nje ya ofisi ya Centrelink. Source: WILLIAM WEST / Getty Images

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В третьем эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» говорим про социальную сферу. На что исторически готовы тратить бюджетные средства разные партии? Какие законодательные меры предлагают сегодня?

Во втором эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» мы собирали деньги в бюджет. А вот в третьем эпизоде будем определяться, как их тратить. Как исторически разные партии в Австралии тратили бюджетные деньги? Какие законы принимали в социальной сфере? Медицина, пособие по безработице, доступность жилья — какая из этих тем стоит в центре внимания в преддверии предстоящих федеральных выборов?

Доктор Максим Ананьев, научный сотрудник Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований и автор подкаста
«Большие вопросы»
, объяснил нам, как экономисты смотрят на вечный спор — кому и сколько денег давать и почему.

Олена Ставрунова, ассоциированный профессор Сиднейского Технологического университета, помогла нам разобраться в австралийской системе медицинского страхования. И ответила на вопрос — чем такая систему выгодна гражданам и государству?
Второй эпизод серии:

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