Споры о налогах в Австралии: Инвесторы или студенты?

A bookie holds money at The Melbourne Cup Carnival meeting at Flemington Racecourse November 6, 2007 in Melbourne, Australia

Source: Quinn Rooney/Getty Images

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Во втором эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» знакомимся с налогами, инвестициями и спорами на этот счет среди австралийских политиков. О чем стоит помнить и что стоит учитывать избирателям, делая свой выбор? Как вообще тема налогов и отношение партий к ним влияет на нашу жизнь?

«Заплатил налоги и спишь спокойно» — пожалуй, многие помнят эту фразу. В конце финансового года перед спокойной зимней спячкой в Австралии шевеление: подача деклараций, вычеты и расчеты, попытки списать расходы. А каждые три года на выборах чаще всего опять возобновляются споры о том, как должна быть устроена налоговая система и, собственно, откуда нам надо пополнять наш бюджет. 

Во втором эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» будем купаться в деньгах, а именно — в налогах. Какие позиции на этот счет исторически занимают разные партии в Австралии? Как это касается лично каждого избирателя? Откуда в волшебной тумбочке появляются деньги?

Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша и постоянный экономический обозреватель SBS Russian, рассказал нам про ту самую тумбочку с налогами, а также объяснил, что с этой тумбочкой предлагают делать разные партии.

Доктор Максим Ананьев, научный сотрудник Мельбурнского института прикладных экономических и социальных исследований и автор подкаста
«Большие вопросы»
, помог понять идеологию, которая стоит за налоговой системой в Австралии.  Что за статус-кво, который отказываются менять ведущий партии? И как этот статус-кво выгоден простым избирателям?
Первый эпизод серии:

День выборов: Причем здесь баран-вожак и осёл?

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