Споры о налогах в Австралии: Инвесторы или студенты?

«Заплатил налоги и спишь спокойно» — пожалуй, многие помнят эту фразу. В конце финансового года перед спокойной зимней спячкой в Австралии шевеление: подача деклараций, вычеты и расчеты, попытки списать расходы. А каждые три года на выборах чаще всего опять возобновляются споры о том, как должна быть устроена налоговая система и, собственно, откуда нам надо пополнять наш бюджет.





Во втором эпизоде серии «Выборы в Австралии: Важен каждый голос» будем купаться в деньгах, а именно — в налогах. Какие позиции на этот счет исторически занимают разные партии в Австралии? Как это касается лично каждого избирателя? Откуда в волшебной тумбочке появляются деньги?





Доктор Геннадий Казакевич, экономист из университета имени Монаша и постоянный экономический обозреватель SBS Russian, рассказал нам про ту самую тумбочку с налогами, а также объяснил, что с этой тумбочкой предлагают делать разные партии.



