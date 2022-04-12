Выборы в Австралии: Важен каждый голос
podcast
В Австралии каждый гражданин имеет право проголосовать. А точнее — участие в выборах обязательно. “Ну неужели это играет какую-то роль?” — спросят скептики. “Все партии все равно одинаковые!” — добавят другие. “А как мне определиться, за кого голосовать, я же совсем недавно стал гражданином” — скажут третьи. Вот и будем разбираться вместе! Серия “Выборы в Австралии: Важен каждый голос” была создана специально перед федеральными выборами. В течение шести эпизодов серии мы будем разбираться, как работает система выборов в Австралии, почему листов голосования два, что такое “демократическая сосиска”, и главное — как сделать информированный выбор.
Episodes
Выборы в Австралии: Почему важен каждый голос?
18/05/202212:53
Кто друг, а кто клиент: Позиции партий по вопросам международных отношений
11/05/202215:48
Изменение климата: Что важно знать перед выборами в Австралии?
04/05/202214:09
Государственная поддержка: Один за всех или все за одного?
28/04/202212:52
Споры о налогах в Австралии: Инвесторы или студенты?
20/04/202213:32
День выборов: Причем здесь баран-вожак и осёл?
13/04/202218:27
Выборы в Австралии: Важен каждый голос
12/04/202201:46
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