Выборы в Австралии: Важен каждый голос

podcast podcast

В Австралии каждый гражданин имеет право проголосовать. А точнее — участие в выборах обязательно. “Ну неужели это играет какую-то роль?” — спросят скептики. “Все партии все равно одинаковые!” — добавят другие. “А как мне определиться, за кого голосовать, я же совсем недавно стал гражданином” — скажут третьи. Вот и будем разбираться вместе! Серия “Выборы в Австралии: Важен каждый голос” была создана специально перед федеральными выборами. В течение шести эпизодов серии мы будем разбираться, как работает система выборов в Австралии, почему листов голосования два, что такое “демократическая сосиска”, и главное — как сделать информированный выбор.