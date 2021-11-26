Гид по австралийскому розе: регионы, ароматы, цены и производство

Olga Drobysheva

Olga Drobysheva Source: Supplied by Olga Drobysheva

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Конец ноября - самое время изучить главное летнее вино, розе. Сомелье из Мельбурна Ольга Дробышева рассказывает, как производят розе, с чем его пьют, а главное - в каких регионах искать лучшие образцы.

Из этого подкаста вы узнаете:

  • что такое розовое вино и как его производят (да, иногда и правда смешивают красное и белое, но это скорее редкость);
  • где производят лучшее австралийское розе;
  • к какому розе из Старого света присмотреться в магазине (и оставить на память красивую бутылку);
  • сколько стоит хорошее австралийское вино;
  • с чем вкуснее всего пить розе, а что сделает его слишком кислым.
Гостья подкаста - сомелье из Мельбурна
Ольга Дробышева
, настоящий знаток австралийских вин и большой любитель розе. 

Пожалуйста, пейте умеренно, наслаждайтесь вкусом и растягивайте удовольствие!
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