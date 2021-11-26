Гид по австралийскому розе: регионы, ароматы, цены и производство

Из этого подкаста вы узнаете:
- что такое розовое вино и как его производят (да, иногда и правда смешивают красное и белое, но это скорее редкость);
- где производят лучшее австралийское розе;
- к какому розе из Старого света присмотреться в магазине (и оставить на память красивую бутылку);
- сколько стоит хорошее австралийское вино;
- с чем вкуснее всего пить розе, а что сделает его слишком кислым.
Гостья подкаста - сомелье из Мельбурна , настоящий знаток австралийских вин и большой любитель розе.
Пожалуйста, пейте умеренно, наслаждайтесь вкусом и растягивайте удовольствие!