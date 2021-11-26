Гид по австралийскому розе: регионы, ароматы, цены и производство

Из этого подкаста вы узнаете:





что такое розовое вино и как его производят (да, иногда и правда смешивают красное и белое, но это скорее редкость);

где производят лучшее австралийское розе;

к какому розе из Старого света присмотреться в магазине (и оставить на память красивую бутылку);

сколько стоит хорошее австралийское вино;