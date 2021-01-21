'Быть волонтером нетрудно, просто нужно подходить к людям с симпатией'

Михаил Апполонов более 5 лет работает волонтером в "Сиднейском Сергиевом Посаде" - Русском благотворительном обществе имени Преподобного Сергия Радонежского.





Эта фотография была сделана в 2017 году, на ней Михаил с резидентами русского дома престарелых:

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Несколько лет назад Михаил Апполонов был избран членом правления общества имени Преподобного Сергия Радонежского. Это тоже волонтерская позиция.