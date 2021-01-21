'Быть волонтером нетрудно, просто нужно подходить к людям с симпатией'

Michael Appolonov

Source: SBS Russian

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

5 декабря отмечается Международный день волонтера. Более 6 миллионов австралийцев являются членами некоммерческих организаций, ежедневно меняя мир к лучшему.

Михаил Апполонов более 5 лет работает волонтером в "Сиднейском Сергиевом Посаде" - Русском благотворительном обществе имени Преподобного Сергия Радонежского.

Эта фотография была сделана в 2017 году, на ней Михаил с резидентами русского дома престарелых:
Michael Appolonov 2
Source: Supplied
Несколько лет назад Михаил Апполонов был избран членом правления общества имени Преподобного Сергия Радонежского. Это тоже волонтерская позиция. 

При этом он не оставляет прямую волонтерскую работу с пожилыми людьми.
Michael Appolonov 3
Source: Supplied
"Быть волонтером нетрудно", - уверен Михаил. Просто нужно попробовать поставить себя на место другого человека - того, кто нуждается в вашей помощи и поддержке.

По словам Михаила, каждый может найти в себе ресурсы и хотя бы на короткое время попробовать стать волонтером.

Слушайте также:
READ MORE

По ту сторону Олимпиады 2000: воспоминания волонтеров

"Мы благодарны Австралии за возможность быть волонтерами здесь"

"Сейчас самое время поддерживать нашу общину". Национальный день благотворительной службы доставки еды нуждающимся

Share

Latest podcast episodes

Adult students asking questions in computer lab

Учим английский. Как сказать о том, что вы не поняли собеседника

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 1.11.2023

Curfew Reintroduced Across Metropolitan Melbourne As Victoria Continues To Record New COVID-19 Cases

Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем?

Day of remembrance of political prisoners.jpg

От сталинских политзаключенных к путинским: Письма, песни, память