'Быть волонтером нетрудно, просто нужно подходить к людям с симпатией'

Михаил Апполонов более 5 лет работает волонтером в "Сиднейском Сергиевом Посаде" - Русском благотворительном обществе имени Преподобного Сергия Радонежского.
Эта фотография была сделана в 2017 году, на ней Михаил с резидентами русского дома престарелых:
Несколько лет назад Михаил Апполонов был избран членом правления общества имени Преподобного Сергия Радонежского. Это тоже волонтерская позиция.
Source: Supplied
При этом он не оставляет прямую волонтерскую работу с пожилыми людьми.
"Быть волонтером нетрудно", - уверен Михаил. Просто нужно попробовать поставить себя на место другого человека - того, кто нуждается в вашей помощи и поддержке.
Source: Supplied
По словам Михаила, каждый может найти в себе ресурсы и хотя бы на короткое время попробовать стать волонтером.
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