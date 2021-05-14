Бюджет Австралии 2021: важное в сфере иммиграции

Nadezhda Zdelnik

Source: Supplied by N.Zdelnik

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На этой неделе казначей Австралии представил парламенту новый бюджет. Мы поговорили о важных новостях в сфере иммиграции с зарегистрированным иммиграционным агентом из Сиднея Надеждой Здельник.

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