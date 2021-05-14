Бюджет Австралии 2021: важное в сфере иммиграции

Бюджет Австралии 2021: важное в сфере иммиграцииPlay09:16 Source: Supplied by N.ZdelnikGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17MB) На этой неделе казначей Австралии представил парламенту новый бюджет. Мы поговорили о важных новостях в сфере иммиграции с зарегистрированным иммиграционным агентом из Сиднея Надеждой Здельник.ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:Как повлияет на вас федеральный бюджет 2021? Выигравшие и проигравшиеREAD MOREБюджет Австралии 2021: Обзор экономиста Геннадия Казакевича Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?Перейдите по этой ссылке, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах! ShareLatest podcast episodesSBS Russian program — Live 16.10.2023Программа SBS Russian — эфир от 16.10.2023Новости SBS на русском языке — 16.10.2023США пытаются предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке