Бизнесы призывают правительство вернуть в Австралию квалифицированных мигрантов

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Спирос Зенос является владельцем автомастерской Centennial Park Automotive.





Его бизнес, также как и многие другие, страдает от нехватки квалифицированных работников.





"Не так много механиков сейчас доступны, их не хватает. У всех коллег, с которыми я разговариваю, такая же проблема. Мое объявление о вакансии размещено с октября прошлого года, но ни один человек не обратился ко мне”.





В настоящее время г-н Зенос пытается помочь бывшему сотруднику, который в прошлом году уехал из Австралии в Испанию, вернуться в страну и утроиться к нему на работу.





Но закрытые границы в сочетании со сложной программой миграции квалифицированных кадров в Австралию делает это очень трудной задачей для обоих.





"Есть наш механик Ксавьер, который работал с нами в течение двух лет, и он готов вернуться в Австралию, и мы собираемся спонсировать его, если получится его вернуть, мы будем спонсировать Ксавьера. Он просто ждет, когда откроются границы, чтобы приехать сюда".





Австралийская торгово-промышленная палата призывает федеральное правительство сделать миграцию квалифицированных кадров более доступной для бизнеса.





В обращении к Объединенному постоянному комитету по миграции представители палаты пишут, что нехватка навыков и рабочей силы серьезно влияет на предприятия по всей Австралии, которые пытаются оправиться от пандемии COVID 19.





Генеральный директор Дженни Ламберт говорит, что продолжительное закрытие границ Австралии также способствует нехватке квалифицированных кадров.





"Уже прошло более 12 месяцев, когда поток квалифицированной миграции полностью прикрылся. Очень малому числу квалифицированных мигрантов, удалось попасть в страну, и это люди очень узкого круга профессий. Это действительно привело к значительной нехватке навыков в ряде профессий и отраслей, так что закрытие этого пути на такой срок оказало значительное влияние на целый ряд предприятий".





Г-н Зенос согласен с этим утверждением.





"Если бы границы могли открыть, и мы могли бы вернуть некоторых квалифицированных технических специалистов в страну, у нас бы появились механики - нам нужны рабочие, у нас много работы, но некому ее делать".





Механиков нет в правительственном списке мигрантов, в котором в настоящее время насчитывается 18 профессий, включая врачей общей практики, медсестер, инженеров-программистов и социальных работников, которые, по словам правительства, необходимы для поддержки восстановления экономики Австралии.





Но г-жа Ламберт говорит, что правительству необходимо расширить список специальностей, которые бы подходили для квалифицированной миграции.





«Нам необходимо увеличить количество профессий, по которым будут приезжать и заполнять приоритетные вакансии, и эти приоритеты больше не связаны только с тем, как мы справляемся с COVID, я имею в виду, что очевидно, что у нас были приоритетные профессии, такие как медсестры и врачи, но есть экономические приоритеты. И они должны определять наши решения в отношении мигрантов, и нам, безусловно, нужен более широкий круг профессий, по которым люди смогут приезжать в страну в соответствии с текущими правилами».





По ее словам, региональные сообщества также страдают от закрытия границ, поскольку мигранты обычно заполняют сезонные рабочие места в сельском хозяйстве и гостиничном бизнесе.





“ Сезонные рабочие - не только в сельском хозяйстве, которому часто уделяется много внимания, и совершенно справедливо, у них фрукты и овощи гниют на земле, потому что они не могут заставить людей собрать урожай - но это также и в сфере гостеприимства, мы, очевидно, проводим много рекламных мероприятий, чтобы побудить людей посетить целый ряд региональных туристических мест, но многие из этих бизнесов даже не могут даже открыть все свои комнаты или у них не хватает персонала, чтобы открыть свои рестораны на полную мощность, потому что у них просто нет сотрудников”.





Экономист Сара Хантер говорит, что еще слишком рано судить о том, является ли нехватка квалифицированных рабочих достаточно большой проблемой, чтобы повлиять на рост экономики в целом.





Она считает, что пройдет не менее шести месяцев, прежде чем данные покажут, будет ли нехватка рабочих сдерживать рост и приводить к повышению заработной платы.





«Это очень-очень новое явление, пока нет общедоступных доказательств того, что это главное ограничение при любом сценарии. На самом деле это просто отдельные свидетельства, механик, у которого вы брали интервью ранее, он - один микро-пример, этого на самом деле недостаточно, чтобы прямо сейчас окончательно заявить, что это будет ограничивать рост, мы просто этого еще не знаем».





Торговая палата теперь призывает правительство контролировать прибытие в страну таким образом, чтобы учитывать риски, но в то же время приносить пользу экономике.



