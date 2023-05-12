Бизнесмен Алексей Прокопенко: «В Австралии все строится на отношениях»

Алексей получил степень магистра в области информационных технологий, докторскую степень и степень MBA в Macquarie University.
Как основатель и управляющий директор , Алексей отвечает за многие аспекты руководства компанией: разработку и реализацию бизнес-стратегий, определение видения, миссии и целей компании, создание диверсифицированного портфеля компании и высокоэффективной команды.
Алексей входит в совет директоров Ротари-клуба Стратфилда. В настоящее время он занимает должность директора службы профессионального обучения и будет президентом этой организации в 2024–2025 годах.
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