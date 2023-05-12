Бизнесмен Алексей Прокопенко: «В Австралии все строится на отношениях»

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Alexey Prokopenko, Founder and Managing Director of Kite Union photo credit: SBS Russian

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Интервью с Алексеем Прокопенко из Сиднея, ИТ-специалистом и бизнес-лидером с более чем 15-летним опытом управления и 25-летним опытом разработки программного обеспечения.

Алексей получил степень магистра в области информационных технологий, докторскую степень и степень MBA в Macquarie University.

Как основатель и управляющий директор
Kite Union
, Алексей отвечает за многие аспекты руководства компанией: разработку и реализацию бизнес-стратегий, определение видения, миссии и целей компании, создание диверсифицированного портфеля компании и высокоэффективной команды.

Алексей входит в совет директоров Ротари-клуба Стратфилда. В настоящее время он занимает должность директора службы профессионального обучения и будет президентом этой организации в 2024–2025 годах.

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