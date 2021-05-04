Что такое насильственный контроль и почему его могут признать преступлением?

Sad teen crying after read phone message

社區齊心應對家庭暴力問題。 Source: Getty Images

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Согласно недавнему исследованию, 92 процента совершающих бытовое насилие применяли и насильственный контроль.

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Премьера сериала SBS о домашнем насилии 'See What You Made Me Do' состоится в 8:30 вечера в среду 5 мая.

Смотрите по телевизору на SBS или онлайн бесплатно на 
SBS On Demand
. Сериал из трех частей будут показывать каждую неделю - 5, 12 и 19 мая - и повторять по воскресеньям в 9.30 вечера на SBS VICELAND.

Если вы или кто-то из ваших знакомых переживаете насильственный контроль или домашнее насилие, пожалуйста, обратитесь за помощью в эти службы:

  • Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000
  • Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в 
    1800respect.org.au
     по номеру 1800 737 732
  • Найти услуги в вашем штате или территории: 
    https://www.1800respect.org.au/services
  • Lifeline 13 11 14 
    www.lifeline.org.au 
  • Kids Helpline 1800 55 1800 
    kidshelpline.com.au
     (24/7)
  • Men’s Referral Service 1300 766 491
     ntv.org.au 
    (анонимно и конфиденциально - для мужчин)
  • Q Life
     | 1800 184 527 Анонимная и бесплатная поддержка LGBTI
  • The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 - для сообщений об абьюзе или принижении людей с инвалидностью.
  • ELDERHelp | 1800 353 374 - чтобы узнать, как вы можете получить поддержку и помощь. 
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