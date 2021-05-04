Что такое насильственный контроль и почему его могут признать преступлением?

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Премьера сериала SBS о домашнем насилии 'See What You Made Me Do' состоится в 8:30 вечера в среду 5 мая.





Смотрите по телевизору на SBS или онлайн бесплатно на SBS On Demand . Сериал из трех частей будут показывать каждую неделю - 5, 12 и 19 мая - и повторять по воскресеньям в 9.30 вечера на SBS VICELAND.





Если вы или кто-то из ваших знакомых переживаете насильственный контроль или домашнее насилие, пожалуйста, обратитесь за помощью в эти службы:





Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000

Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в 1800respect.org.au по номеру 1800 737 732

Найти услуги в вашем штате или территории: https://www.1800respect.org.au/services

Lifeline 13 11 14 www.lifeline.org.au

Kids Helpline 1800 55 1800 kidshelpline.com.au (24/7)

Men’s Referral Service 1300 766 491 ntv.org.au (анонимно и конфиденциально - для мужчин)

Q Life | 1800 184 527 Анонимная и бесплатная поддержка LGBTI

The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 - для сообщений об абьюзе или принижении людей с инвалидностью.

ELDERHelp | 1800 353 374 - чтобы узнать, как вы можете получить поддержку и помощь.

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