Что такое насильственный контроль и почему его могут признать преступлением?

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Премьера сериала SBS о домашнем насилии 'See What You Made Me Do' состоится в 8:30 вечера в среду 5 мая.
Смотрите по телевизору на SBS или онлайн бесплатно на . Сериал из трех частей будут показывать каждую неделю - 5, 12 и 19 мая - и повторять по воскресеньям в 9.30 вечера на SBS VICELAND.
Если вы или кто-то из ваших знакомых переживаете насильственный контроль или домашнее насилие, пожалуйста, обратитесь за помощью в эти службы:
- Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000
- Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в по номеру 1800 737 732
- Найти услуги в вашем штате или территории:
- Lifeline 13 11 14
- Kids Helpline 1800 55 1800 (24/7)
- Men’s Referral Service 1300 766 491(анонимно и конфиденциально - для мужчин)
- | 1800 184 527 Анонимная и бесплатная поддержка LGBTI
- The National Disability Abuse & Neglect Hotline 1800 880 052 - для сообщений об абьюзе или принижении людей с инвалидностью.
- ELDERHelp | 1800 353 374 - чтобы узнать, как вы можете получить поддержку и помощь.
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