Китай разозлила отмена сделки с Викторией по стратегии "Один пояс, один путь"

((ТРАНСКРИПТ))





Обеспокоенность по поводу иностранного вмешательства привела к тому, что федеральное правительство наложило вето. В частности, были высказаны опасения по поводу сделок Виктории в 2018 и 2019 годах с Китаем, которые касались китайской программы «Один пояс, один путь». Это глобальная инфраструктурная стратегия развития, разработанная Китаем, которая предполагает создание сухопутных и морских коридоров через Восточное полушарие.





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Право вето позволяет министру иностранных дел отменять сделки, заключенные австралийскими штатами с зарубежными странами, если считается, что они противоречат внешней политике Австралии.





При первом использовании рычага на четыре сделки, заключенные правительством Виктории, было наложено вето.





Это две сделки с Китаем, а также соглашения с Ираном и Сирией.





Речь идет о соглашении о студенческом обмене с Ираном в 2004 году и соглашении 1999 г. с Сирией о научном сотрудничестве.





Министр иностранных дел Мариз Пейн говорит, что решения были приняты после тщательного рассмотрения.





"Моя задача состоит в том, чтобы определить, соответствуют ли они внешней политике Австралии, являются ли они неблагоприятными для внешних отношений Австралии. И мы пришли к выводу, что они не согласуются с подходом Австралии к внешней политике и а рамках нашего законодательства будут отменены. Я действительно ожидаю, что в должное время будут приняты дальнейшие решения, и они будут проинформированы советом моего департамента о соответствии всех этих договоренностей юридическим критериям, изложенным в законодательстве. "





На рассмотрении находятся более 1000 соглашений, заключенных с зарубежными странами австралийскими штатами, государственными университетами и местными советами.





Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что национальные интересы Австралии должны быть защищены.





«Мы всегда будем действовать в национальных интересах Австралии, чтобы защитить Австралию, но также чтобы гарантировать, что мы сможем продвигать наши национальные интересы в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе и мире, который стремится к балансу в интересах свободы».





Посольство Китая в Канберре осудило это решение, в заявлении говорится, что оно «обязательно нанесет дальнейший ущерб двусторонним отношениям».





Связи между Австралией и Китаем ухудшились за последний год после того, как премьер-министр Скотт Моррисон призвал провести независимое расследование причин пандемии COVID-19.





В ответ китайское правительство объявило о мерах, направленных против австралийского ячменя, говядины, вина, лобстеров и угля.





Министр Пейн говорит, что не ожидает ответных мер со стороны Китая за последнее решение.





Но аналитик Питер Дженнингс, исполнительный директор Австралийского института стратегической политики, говорит, что он ожидает, что австралийская торговля будет и дальше находиться под давлением.





«Ответные меры в области торговли будут продолжаться. Буквально за последние пару дней мы приняли решение не импортировать австралийское сено. Это на самом деле плохо для китайских производителей молочных продуктов. Так что они причиняют вред себе, когда принимают эти глупые решения. Но я думаю, в нынешнем настроении, в котором находится Коммунистическая партия Китая, мы продолжим видеть больше такого плана поступков».





Выступая на совместной пресс-конференции с г-жой Пейн, министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сказала, что она считает, что группа по обмену информацией разведки Five Eyes должна воздерживаться от акцентирования на проблемах прав человека в Китае, таких как как обращение с мусульманскими уйгурами в Синьцзяне.





Группа Five Eyes, в которую входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, изначально была сформирована как сеть обмена разведданными, но за последние несколько лет расширила сферу своей деятельности.





Г-жа Махута говорит, что основная компетенция должна заключаться в обмене разведданными.





«Договоренность Five Eyes касается системы безопасности и разведки. И нет необходимости постоянно обращаться к Five Eyes как к первой инстанции по каждому вопросу, если это касается прав человека, например".





Г-жа Махута говорит, что Новой Зеландии еще предстоит доработать детали своего соглашения с Китаем по инициативе «Один пояс, один путь».





Виктория подписала меморандум о взаимопонимании в отношении инициативы в области региональной инфраструктуры Китая в 2018 году; а затем «рамочное соглашение» с Китаем в 2019 году.





Сферы сотрудничества включали расширение участия китайских компаний в инфраструктурной программе Виктории.





Министр занятости и малого бизнеса штата Виктория Джаала Пулферд говорит, что это никак не повлияет на инфраструктурные проекты штата, поскольку договоренности с Китаем не имеют юридической силы - и никакие проекты еще не начаты.



