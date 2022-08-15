Опасения, что не все случаи COVID-19 попадают в статистику из-за ненадежности экспресс-тестов RAT

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Экспресс-тесты на антигены (RAT) стали одними из самых продаваемых товаров в австралийских аптеках за последние пять месяцев.
Самопроверка с использованием этих тестов - теперь такая же часть повседневной жизни некоторых людей, как чистка зубов.
Прохождение тестирования стало обязательным на многих рабочих местах и в школах, даже если у человека нет симптомов COVID-19.
Но некоторые эксперты считают, что эти тесты создают ложное чувство безопасности.
Профессор Питер Коллиньон — врач-инфекционист Австралийского национального университета в Канберре - говорит, что, поскольку тестирование с помощью тестов RAT ненадежно, самым важным оружием в борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.
«У нас появляется чрезмерная уверенность, и мы переоцениваем их точность, если у вас нет никаких симптомов, то эти тесты, скорее всего, выявят вирус только в 50% случаев. Реальность такова, что если вы вакцинированы, вы хорошо защищены от нынешних штаммов, предыдущих штаммов и, возможно, новых вариантов».
Эксперты предупреждают, что отрицательный результат экспресс-теста не обязательно означает, что у человека нет вируса или что он не может передать вирус другим.
Исследование эффективности тестов в обнаружении штамма COVID-19 Омикрон показывает, что для получения положительного результата может потребоваться три дня.
Лучшее время для тестирования — после появления симптомов.
Но доцент Пол Гриффин из Университета Квинсленда говорит, что бессимптомное тестирование все еще имеет место - это практикуется во многих школах и на рабочих местах по всей стране.
«Мы знаем, что их чувствительность ниже, чем у тестов ПЦР, поэтому они могут не выявить инфекцию у людей, даже если они заразны. Этот способ тестирования работает для выявления хотя бы нескольких дополнительных случаев, особенно среди тех, у кого нет симптомов, но он не идеален».
Дин Уайтинг из организации Pathology Technology Australia говорит, что чаще всего точность тестирования страдает из-за ошибок людей, которые не следуют необходимым инструкциям при заборе мазка из носа.
«Вам должно быть немного некомфортно, это должно заставить ваши глаза немного прослезиться - как только это произойдет, вы можете быть уверены, что достали до нужных поверхностей в носу».
Г-н Уайтинг говорит, что подобные тесты доступны для десятков инфекционных заболеваний.
Эксперты в области здравоохранения отмечают, что теперь внимание должно быть сосредоточено на гриппе, и аналогичные тестовые наборы необходимы для обнаружения и мониторинга распространения гриппа по мере приближения сезона пика этого заболевания.
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