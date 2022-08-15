Опасения, что не все случаи COVID-19 попадают в статистику из-за ненадежности экспресс-тестов RAT

A Covid-19 Rapid Antigen Test

A Covid-19 Rapid Antigen Test Source: AAP

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Есть опасения, что неправильное использование экспресс-тестов на антигены приводит к тому, что реальные цифры COVID-19 в обществе могут быть гораздо выше. Многочисленные факторы свидетельствуют, что официальная статистика по COVID-19 может не отражать реальной картины.

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере наверху страницы.

Экспресс-тесты на антигены (RAT) стали одними из самых продаваемых товаров в австралийских аптеках за последние пять месяцев.

Самопроверка с использованием этих тестов - теперь такая же часть повседневной жизни некоторых людей, как чистка зубов.

Прохождение тестирования стало обязательным на многих рабочих местах и в школах, даже если у человека нет симптомов COVID-19.

Но некоторые эксперты считают, что эти тесты создают ложное чувство безопасности.

Профессор Питер Коллиньон — врач-инфекционист Австралийского национального университета в Канберре - говорит, что, поскольку тестирование с помощью тестов RAT ненадежно, самым важным оружием в борьбе с COVID-19 по-прежнему остается вакцинация.

«У нас появляется чрезмерная уверенность, и мы переоцениваем их точность, если у вас нет никаких симптомов, то эти тесты, скорее всего, выявят вирус только в 50% случаев. Реальность такова, что если вы вакцинированы, вы хорошо защищены от нынешних штаммов, предыдущих штаммов и, возможно, новых вариантов».

Эксперты предупреждают, что отрицательный результат экспресс-теста не обязательно означает, что у человека нет вируса или что он не может передать вирус другим.

Исследование эффективности тестов в обнаружении штамма COVID-19 Омикрон показывает, что для получения положительного результата может потребоваться три дня.

Лучшее время для тестирования — после появления симптомов.

Но доцент Пол Гриффин из Университета Квинсленда говорит, что бессимптомное тестирование все еще имеет место - это практикуется во многих школах и на рабочих местах по всей стране.

«Мы знаем, что их чувствительность ниже, чем у тестов ПЦР, поэтому они могут не выявить инфекцию у людей, даже если они заразны. Этот способ тестирования работает для выявления хотя бы нескольких дополнительных случаев, особенно среди тех, у кого нет симптомов, но он не идеален».

Дин Уайтинг из организации Pathology Technology Australia говорит, что чаще всего точность тестирования страдает из-за ошибок людей, которые не следуют необходимым инструкциям при заборе мазка из носа.

«Вам должно быть немного некомфортно, это должно заставить ваши глаза немного прослезиться - как только это произойдет, вы можете быть уверены, что достали до нужных поверхностей в носу».

Г-н Уайтинг говорит, что подобные тесты доступны для десятков инфекционных заболеваний.

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что теперь внимание должно быть сосредоточено на гриппе, и аналогичные тестовые наборы необходимы для обнаружения и мониторинга распространения гриппа по мере приближения сезона пика этого заболевания.

 

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод