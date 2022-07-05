Кондитер Мария Хрусталева из Мельбурна - финалистка The World Food Championship

Maria Khrustaleva

Source: Supplied by Maria Khrustaleva

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С 8 по 10 июля в Melbourne Convention & Exhibition Centre состоится чемпионат по приготовлению еды. Как известно, в столице Виктории живут главные австралийские foodie, что только повышает накал вокруг трехдневного гурманского конкурса.

Австралийский этап The World Food Championship будет проводиться в семи категорях:

  • барбекю;
  • курица;
  • говядина;
  • морепродукты;
  • бургеры;
  • веганская еда;
  • десерты.
Лучшие создатели десертов встретятся во второй день чемпионата, 9 июля, и среди участников есть знакомая нашему комьюнити шоколатье и кондитер, хозяйка кондитерской Lova Мария Хрусталева. Интервью с Марией слушайте в плеере наверху страницы. 
A cake by Maria Khrustaleva
Торт Марии Хрусталевой Source: Supplied by Maria Khrustaleva
Кроме того, в чемпионате примет участие Катя Аржаная из Сиднея, она представит работы в двух категориях: десерты и веганские блюда.

Подробнее о чемпионате читайте
здесь
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