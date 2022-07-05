Кондитер Мария Хрусталева из Мельбурна - финалистка The World Food Championship

Австралийский этап The World Food Championship будет проводиться в семи категорях:
- барбекю;
- курица;
- говядина;
- морепродукты;
- бургеры;
- веганская еда;
- десерты.
Лучшие создатели десертов встретятся во второй день чемпионата, 9 июля, и среди участников есть знакомая нашему комьюнити шоколатье и кондитер, хозяйка кондитерской Lova Мария Хрусталева. Интервью с Марией слушайте в плеере наверху страницы.
Кроме того, в чемпионате примет участие Катя Аржаная из Сиднея, она представит работы в двух категориях: десерты и веганские блюда.
Торт Марии Хрусталевой Source: Supplied by Maria Khrustaleva
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