Кондитер Мария Хрусталева из Мельбурна - финалистка The World Food Championship

Австралийский этап The World Food Championship будет проводиться в семи категорях:





Лучшие создатели десертов встретятся во второй день чемпионата, 9 июля, и среди участников есть знакомая нашему комьюнити шоколатье и кондитер, хозяйка кондитерской Lova

Мария Хрусталева

. Интервью с Марией слушайте в плеере наверху страницы.

Торт Марии Хрусталевой Source: Supplied by Maria Khrustaleva

Кроме того, в чемпионате примет участие

Катя Аржаная

из Сиднея, она представит работы в двух категориях: десерты и веганские блюда.