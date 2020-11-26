Консульские вопросы: выездная сессия в Мельбурне и замена паспортов

В начале декабря Генеральное консульство РФ в Сиднее проведет выездную сессию в Мельбурне. Жители Виктории смогут обратиться к сотрудникам дипломатической службы по вопросам заверения документов, подачи заявок на получение нового загранпаспорта, оформления пенсионных справок и гражданства Российской Федерации.





Первая с начала пандемии выездная сессия Генконсульства России в Мельбурне пройдет в Русском доме по адресу 118 Greeves Street, Fitzroy и будет длиться три дня – с 8 по 10 декабря с 09.00 до 18.00 (13.00-14.00 перерыв). Запись на прием открывается 27 ноября в 9 утра по Сиднею. Ссылка на форму для записи на прием доступна на сайте Генконсульства России в Сиднее .





В Консульстве отметили, что надеются организовать выездные сессии и в другие города Автралии, однако пока это затруднительно из-за коронавирусных ограничений на поездки между штатами.

Мы дважды планировали выездные сессии в Брисбен и Голд Кост, но каждый раз они срывались из-за продления карантинных ограничений.

Из материалов на сайте Генерального консульства не до конца ясно, обязаны ли все люди пожилого возраста, получающие пенсию из России, явиться на выездную сессию для подтверждения факта нахождения в живых. Эта процедура проводится каждый год, ее необходимо проходить, чтобы сохранить право на получение пенсии. Мы задали этот вопрос Генеральному консулу Российской Федерации в Австралии Игорю Аржаеву, который сообщил, что в ближайшие дни прояснит ситуацию.





"С пятилетними паспортами проблем практически нет"





Возможность подать документы на получение нового загранпаспорта – долгожданная для многих жителей Мельбурна, которые оказались отрезаны от этой услуги на долгие месяцы. В октябре мы рассказывали о жителях Австралии, имеющих гражданство РФ, которые остались без паспортов, – более 850 человек к тому моменту подали документы на замену паспорта, но не могли получить готовые документы. Люди, которые не успели лично подать документы на замену паспорта до закрытия границ между штатами, в этой статистике не учитываются.

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Без действующих документов у некоторых людей возникли сложности с уже здесь, в Австралии. Например, с получением Medicare или оформлением собственности на недвижимость.





Вот что нам рассказали в МИД России:





"В связи с приостановкой регулярных международных пассажирских авиаперевозок МИД России испытывает серьезные затруднения с доставкой дипломатической почты в российские заграничные учреждения. В частности, в Австралию диппочта не направлялась с февраля текущего года. За этот период в Консульском департаменте МИД России накопилось 854 персонализированнных бланка паспортов нового поколения, ожидающих отправки в российские загранучреждения в Австралии для выдачи владельцам. Они будут незамедлительно направлены туда после возобновления регулярного авиасообщения между Российской Федерацией и странами Юго-Восточной Азии. По причинам правового и технического характера выдача готовых паспортов нового поколения возможна только лично владельцу и только в том росзагранучреждении, в которое было подано заявление о выдаче паспорта. Продление срока действия заграничных паспортов российским законодательством не предусмотрено".





В Генконсульстве России в Сиднее в ответ на запрос SBS Russian уточнили, что отправка паспортов курьерскими и почтовыми службами невозможна:





«В настоящее время сложилась крайне непростая, экстраординарная ситуация с обеспечением наших граждан паспортами нового поколения (10-летними). Такие документы доставляются в Посольство и Генконсульство дипломатическими курьерами. Последняя диппочта в Австралию была до начала эпидемии коронавируса. Направление их по иным каналам (экспресс-почта DHL, заказные отправления и проч.) не допускается, т.к паспорта относятся к категории документов строгой отчетности. Во взаимодействии с властями Австралии и МИД России мы активно прорабатываем возможность восстановления дипломатической почты и очень надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время".





При этом, по словам представителя консульской службы, сейчас у ведомства практически нет сложностей с оформлением паспортов старого образца.

С 5-летними паспортами, которые оформляются на месте, проблем сейчас уже практически нет, и выдаются они без существенной задержки.

В МИД России отмечают, что ведут работу с дипломатическими представительствами в разных странах, чтобы помочь населению разобраться в вопросах, связанных с работой консульской службы в период пандемии:





"В данной ситуации российским заграничным учреждениям были своевременно даны указания наладить информационно-разъяснительную работу с гражданами, а также подготовить организационно-технические меры для ускорения приема документов на оформление и выдачу заграничных паспортов после снятия карантинных ограничений".





Напомним, тем, кто уже подал заявки на получение паспорта, выдаются справки, которые можно предъявить австралийским службам, там указываются дата и место выдачи, а также номер документов, которые ждут отправки из России.





Как нам сообщили в Консульстве России, даже если у вас закончился паспорт и вы пока не имеете на руках нового, вы можете обратиться за документом для экстренного въезда в Россию.





"Отмечу, что если требуется срочная поездка в Россию, а действующего загранпаспорта не имеется, то заявителю может быть оформлено свидетельство на возвращение – документ, действительный 14 дней и дающий право однократного въезда в Российскую Федерацию. Для его получения необходимо наличие действующего внутреннего паспорта либо письменных показаний двух свидетелей – граждан России, которые могут подтвердить наличие российского гражданства у заявителя".



