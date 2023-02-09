Состояние здоровья австралийцев в зависимости от их происхождения описано в новом отчете

A vehicle for transporting patients in Melbourne (AAP).jpg

A vehicle for transporting patients in Melbourne Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Когда были опубликованы результаты переписи 2021 года, они отражали в том числе картину состояния здоровья австралийцев, впервые включая данные о десяти хронических заболеваниях. Новый отчет показывает, что некоторые культурные и языковые группы подвержены определенным болезням больше, чем другие.

ТРАНСКРИПТ. Аудио доступно в плеере.

Перепись 2021 года представила австралийцам демографическую картину Австралии.

Результаты, опубликованные в прошлом году, охватывают ряд областей, включая здоровье.

И вот теперь Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения опубликовал отчет, в котором подробно изучаются десять состояний, выявленных в ходе переписи населения.

В частности, в отчете изучается информация о здоровье австралийских культурных и языковых сообществ, потому что, как говорит Клэр Спарк из Института, знаний об этом недостаточно.

«У нас ограниченные данные о состоянии здоровья австралийцев с разным культурным и яызковым бэкграуном, часто потому, что опросы населения недостаточно масштабны».

Клэр Спарк говорит, что новый отчет Института дает более полную картину.

«Он дает интерактивную визуализацию данных о распространенности десяти хронических состояний в зависимости от страны рождения, времени с момента прибытия в Австралию, основного языка, на котором говорят дома, и владения английским языком».

В отчете сделан вывод о том, что среди людей, родившихся в Австралии, и мигрантов из других англоязычных стран и Европы, как правило, более распространены хронические заболевания, такие как артрит, астма, рак, заболевания легких и психические расстройства.

Клэр Спарк говорит, что некоторые сообщества более подвержены болезням, чем другие.

«У мигрантов в Австралии наблюдается более низкая распространенность хронических заболеваний, и это согласуется с 'healthy migrant effect'  («эффектом здорового мигранта»), но это не относится ко всем мигрантам. Так, например, что касается сосудистых заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, то люди, родившиеся в странах из таких регионов, как Полинезия, Южная Азия и Ближний Восток, оказались более подвержены им, чем население, родившееся в Австралии».

Образовательный консультант Мишель Тонг работает в Организации по борьбе с диабетом Австралии.

Она говорит, что изменения в образе жизни и изменение некоторых культурных ожиданий могут повлиять на здоровье ряда сообществ.

«Вес немного выше среднего. Они могут воспринимать это, как признак благосостояния, что-то, что нормально в их сообществе. Это может считаться красивым. И это может не мотивировать их менять образ жизни и диету."

Клэр Спарк говорит, что различия могут быть также связаны с неблагоприятным положением тех, кто попал в Австралию не по программе квалифицированной миграции.

«Некоторые группы, особенно те, кто прибыл по гуманитарным потокам, могут столкнуться с худшими последствиями для здоровья. Примером могут служить австралийцы, родившиеся в Ираке, который является одной из стран рождения с самой высокой долей гуманитарных мигрантов в последние годы. И у них были одни из самых высоких показателей распространенности определенных состояний, а также они показали самую высокую частоту инсульта и заболеваний почек».

Для Мишель Тонг решение этих проблем со здоровьем связано с наличием программ, учитывающих культурные особенности.

«Конечно, есть службы перевода, есть переведенные ресурсы, а также языковые программы и услуги, такие как у нас в Организации по борьбе с диабетом. Но я предполагаю, что иногда это может быть и языковой барьер, возможность найти медицинскую команду, которая говорит на их языке и понимает их культуру».

Сотрудники Института здравоохранения и социального обеспечения выразили надежду, что их отчет и будущие исследования помогут политикам лучше понять, куда направить финансирование, если данные указывают на особые потребности.
Share

Latest podcast episodes

Artist Irina Iris

Программа SBS Russian — эфир от 9.02.2023

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке —09.02.2023

POLAND-UKRAINE-PRIDE-MARCH

Украинские ЛГБТК+ под российской оккупацией. История четвертая

Portrait of couple kissing while hidden behind bouquet of flowers

Учим английский. Как выразить любовь и восхищение | День Валентина