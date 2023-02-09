Состояние здоровья австралийцев в зависимости от их происхождения описано в новом отчете

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Перепись 2021 года представила австралийцам демографическую картину Австралии.





Результаты, опубликованные в прошлом году, охватывают ряд областей, включая здоровье.





И вот теперь Австралийский институт здравоохранения и социального обеспечения опубликовал отчет, в котором подробно изучаются десять состояний, выявленных в ходе переписи населения.





В частности, в отчете изучается информация о здоровье австралийских культурных и языковых сообществ, потому что, как говорит Клэр Спарк из Института, знаний об этом недостаточно.





«У нас ограниченные данные о состоянии здоровья австралийцев с разным культурным и яызковым бэкграуном, часто потому, что опросы населения недостаточно масштабны».





Клэр Спарк говорит, что новый отчет Института дает более полную картину.





«Он дает интерактивную визуализацию данных о распространенности десяти хронических состояний в зависимости от страны рождения, времени с момента прибытия в Австралию, основного языка, на котором говорят дома, и владения английским языком».





В отчете сделан вывод о том, что среди людей, родившихся в Австралии, и мигрантов из других англоязычных стран и Европы, как правило, более распространены хронические заболевания, такие как артрит, астма, рак, заболевания легких и психические расстройства.





Клэр Спарк говорит, что некоторые сообщества более подвержены болезням, чем другие.





«У мигрантов в Австралии наблюдается более низкая распространенность хронических заболеваний, и это согласуется с 'healthy migrant effect' («эффектом здорового мигранта»), но это не относится ко всем мигрантам. Так, например, что касается сосудистых заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, то люди, родившиеся в странах из таких регионов, как Полинезия, Южная Азия и Ближний Восток, оказались более подвержены им, чем население, родившееся в Австралии».





Образовательный консультант Мишель Тонг работает в Организации по борьбе с диабетом Австралии.





Она говорит, что изменения в образе жизни и изменение некоторых культурных ожиданий могут повлиять на здоровье ряда сообществ.





«Вес немного выше среднего. Они могут воспринимать это, как признак благосостояния, что-то, что нормально в их сообществе. Это может считаться красивым. И это может не мотивировать их менять образ жизни и диету."





Клэр Спарк говорит, что различия могут быть также связаны с неблагоприятным положением тех, кто попал в Австралию не по программе квалифицированной миграции.





«Некоторые группы, особенно те, кто прибыл по гуманитарным потокам, могут столкнуться с худшими последствиями для здоровья. Примером могут служить австралийцы, родившиеся в Ираке, который является одной из стран рождения с самой высокой долей гуманитарных мигрантов в последние годы. И у них были одни из самых высоких показателей распространенности определенных состояний, а также они показали самую высокую частоту инсульта и заболеваний почек».





Для Мишель Тонг решение этих проблем со здоровьем связано с наличием программ, учитывающих культурные особенности.





«Конечно, есть службы перевода, есть переведенные ресурсы, а также языковые программы и услуги, такие как у нас в Организации по борьбе с диабетом. Но я предполагаю, что иногда это может быть и языковой барьер, возможность найти медицинскую команду, которая говорит на их языке и понимает их культуру».



