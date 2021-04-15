Подкасты 11-летней Евы Карпман Dream Big скачали уже более 5 миллионов раз!

Ольга рассказала нам о том,





как она переехала из Сибири в США и осталась одна с ребёнком;

как решила помочь своей дочке-интроверту раскрыться и стать более раскрепощенной с помощью подкаста Dream Big;

как детский подкаст Dream Big стал одним из топовых в мире и помог заработать семье несколько миллионов долларов;

на что копит девочка, которой за 30-минутное выступление платят гонорар $3 000, и о чем мечтает Ева.

Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?





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