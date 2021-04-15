Подкасты 11-летней Евы Карпман Dream Big скачали уже более 5 миллионов раз!

Eva Karpman

Eva Karpman, podcaster who interviewed Kobe Bryant, Mel Robbins, Simon Sinek, Evanna Lynch, and Mark Cuban. Source: Photo by Olga Yakovleva-Karpman

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Подкаст 11-летней Евы Карпман входит в топ - 50 мировых подкастов. Мы взяли интервью у мамы Евы, Ольги Яковлевой-Карпман.

Ольга рассказала нам о том,

  • как она переехала из Сибири в США и осталась одна с ребёнком;
  • как решила помочь своей дочке-интроверту раскрыться и стать более раскрепощенной с помощью подкаста Dream Big;
  • как детский подкаст
    Dream Big
    стал одним из топовых в мире и помог заработать семье несколько миллионов долларов;
  • на что копит девочка, которой за 30-минутное выступление платят гонорар $3 000, и о чем мечтает Ева.
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