Подкасты 11-летней Евы Карпман Dream Big скачали уже более 5 миллионов раз!

Ольга рассказала нам о том,
- как она переехала из Сибири в США и осталась одна с ребёнком;
- как решила помочь своей дочке-интроверту раскрыться и стать более раскрепощенной с помощью подкаста Dream Big;
- как детский подкаст стал одним из топовых в мире и помог заработать семье несколько миллионов долларов;
- на что копит девочка, которой за 30-минутное выступление платят гонорар $3 000, и о чем мечтает Ева.
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