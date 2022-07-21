Эколог Евгений Симонов о состоянии окружающей среды: «Многое зависит от политической воли»

The Brisbane River level is still high in Brisbane, Friday, March 4, 2022. Southeast Queensland is bracing for more damaging rain that could delay the clean-up after flooding. (AAP Image/Jono Searle) NO ARCHIVING

The Brisbane river in flood in the city Source: AAP

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Эколог Евгений Симонов в разговоре с SBS Russian прокомментировал правительственный доклад о состоянии окружающей среды в Австралии, а также рассказал о плане управления реки Мюррей-Дарлинг и рисках будущих потопов в стране.

Согласно новому докладу о состоянии окружающей среды, за последние пять лет Австралия потеряла больше видов млекопитающих чем любой другой континент. По крайней мере 19 экосистем находятся на грани краха.

Помимо прочего из доклада также следует, что план управления бассейном реки Мюррей-Дарлинг, принятый еще при Джулии Гиллард, был провален. На встрече Национального пресс-клуба Таня Плиберсек, министр окружающей среды, сказала, что «ошеломлена» результатом последних десяти лет правления предыдущего правительства и добавила, что запланированное ранее восстановление 450 гигалитров воды к 2024 году «практически невозможно».

Эколог Евгений Симонов в разговоре с SBS Russian вспомнил, как наблюдал публичные слушания по плану управления бассейном Мюррей-Дарлинг. А также прокомментировал сам отчет, рассказал о состоянии рек Австралии и о рисках дальнейших потопов.

  • Доклад о состоянии окружающей среды в Австралии публикуется каждые пять лет. Новый доклад за 2021 год можно прочитать
    здесь
    .
  • Евгений Симонов с коллегами-экологами из разных стран создал рабочую группу
    Ukraine War Environmental Consequences Work Group
    . Подписаться на рассылку и ознакомиться с публикациями можно
    на сайте
    рабочей группы.
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