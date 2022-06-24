Эли Алькурд родом из Иордании - об учебе в Иркутске и Харькове и своем ресторане в Виктории

Ely Alkurd, the owner of Dat Teta restaurant in Forrest, Victoria

Ely Alkurd, the owner of Dat Teta restaurant in Forrest, Victoria Source: Supplied by Eky Alkurd

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Эли Алькурд владеет рестораном ближневосточной кухни Dar Tèta в небольшом городке Forrest рядом с Great Ocean Road в Виктории. Она родилась в Иордании и после школы поехала учиться в СССР, где ее распределили сначала в Иркутск, а потом в Донецк. Аспирантуру Эли окончила в Харькове. В этом подкасте она рассказывает свою удивительную историю.

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