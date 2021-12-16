Этимология: юмор, анекдот, ирония, сатира

Этимология: юмор, анекдот, ирония, сатираPlay03:49 Source: PexelsGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (7.01MB) "Этимология" - подкаст, в котором мы рассказываем об истории слов, близких по значению, но разных по звучанию.Слушайте также:READ MOREЭтимология: гулять, тусоваться, слоняться, валандатьсяShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод