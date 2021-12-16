Этимология: юмор, анекдот, ирония, сатира

eligibility to access HomeBuilder grant

Source: Pexels

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

"Этимология" - подкаст, в котором мы рассказываем об истории слов, близких по значению, но разных по звучанию.

Слушайте также:
READ MORE

Этимология: гулять, тусоваться, слоняться, валандаться

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод