Мнение эксперта: "Путин будет усаживать марионеточное правительство в Харькове или в Киеве"

- В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 137 погибших и 316 раненых.
- Аэропорты в 14 городах России закрыты.
- Киев объявил всеобщую мобилизацию и перестал выпускать из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, во многих городах страны введен комендантский час.
- США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против России.
- Российский рубль падает, цены на нефть и газ растут.
- В разных городах России задержали более 1700 человек, которые вышли на улицы с протестом против войны.
- Европейские страны объявляют о приостановке выдачи вид россиянам.
О ситуации в Украине - декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров.