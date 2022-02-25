Мнение эксперта: "Путин будет усаживать марионеточное правительство в Харькове или в Киеве"

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 137 погибших и 316 раненых.

Аэропорты в 14 городах России закрыты.

Киев объявил всеобщую мобилизацию и перестал выпускать из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, во многих городах страны введен комендантский час.

США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против России.

Российский рубль падает, цены на нефть и газ растут.

В разных городах России задержали более 1700 человек, которые вышли на улицы с протестом против войны.