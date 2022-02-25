Мнение эксперта: "Путин будет усаживать марионеточное правительство в Харькове или в Киеве"

Leonid Petrov, ICMS

Leonid A. Petrov (PhD) Acting Dean, The International College of Management, Sydney Source: Supplied by Leonid Petrov

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Декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров - о целях Владимира Путина, ответе Запада на ввод войск в Украину и о том, что может повлиять на решимость российского лидера.

  • В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Украине.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 137 погибших и 316 раненых.
  • Аэропорты в 14 городах России закрыты.
  • Киев объявил всеобщую мобилизацию и перестал выпускать из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, во многих городах страны введен комендантский час.
  • США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против России.
  • Российский рубль падает, цены на нефть и газ растут.
  • В разных городах России задержали более 1700 человек, которые вышли на улицы с протестом против войны.
  • Европейские страны объявляют о приостановке выдачи вид россиянам.
О ситуации в Украине - декан Международного колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского национального университета в Канберре Леонид Петров.
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