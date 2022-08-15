Скотт Моррисон осудил Россию за «жестокое вторжение» в Украину и объявил о дальнейших санкциях

Australia announces sanctions against Russia, fast-tracked visa applications for Ukrainians

Australia's Prime Minister Scott Morrison Source: AAP

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Премьер-министр Скотт Моррисон объявил о дальнейших санкциях против России после того, что он назвал «вопиющим поведением» России по отношению к Украине.

Премьер-министр Скотт Моррисон осудил Россию за «жестокое вторжение» в Украину, назвав неспровоцированные действия грубым нарушением международного права.

«Россия выбрала войну», — сказал он журналистам в Сиднее в четверг.

«Вместе с международным сообществом мы объединяемся, чтобы самым решительным образом осудить эти возмутительные действия».

Осуждение последовало за телевизионным заявлением президента России Владимира Путина о «военной операции» на Донбассе на востоке Украины.
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Г-н Моррисон провел вечернюю пресс-конференцию, где присоединился к мировому осуждению российской военной эскалации в Украине.

Премьер-министр подробно рассказал о серьезной опасности, с которой сейчас сталкиваются украинцы.

«Они ужасно страдают от рук ужасающего агрессора», — сказал он.

Он также сообщил, что против людей из ближайшего окружения Путина будут введены дополнительные санкции, заявив, что они должны заплатить цену.

«Мы должны гарантировать, что за это насильственное, неприемлемое и вопиющее поведение им придется платить», — сказал он.

В настоящее время санкционные меры распространены на 25 человек, включая командующих армиями, заместителей министра обороны и российских наемников.
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В среду правительство уже объявило о запрете на поездки и о финансовых санкциях против восьми членов Совета национальной безопасности России.

Санкции также будут распространены на четыре организации, занимающихся продажей военных технологий и оружия, и еще на четыре финансовых учреждения.

Г-н Моррисон сказал, что дальнейшие санкции будут рассмотрены по мере выявления тех, кто стоит за военными действиями, в рамках совместного реагирования с Соединенными Штатами и Великобританией.

«Санкции того порядка, который я изложил, имеют значение, они действительно имеют значение, особенно когда они вводятся совместно с другими странами», — сказал он.

Австралия не собирается направлять войска в Украину, и премьер-министр отметил, что официальной просьбы о такой помощи не поступало.

Г-н Моррисон также сказал, что на данном этапе правительство не будет высылать посла России в Австралии, чтобы сохранить канал связи.

Он также повторил призыв к примерно 1400 австралийцам, которые все еще находятся в Украине, покинуть страну, если это можно безопасно сделать.

«Австралийцы в Украине, которым требуется консульская поддержка, должны звонить в круглосуточный консульский центр экстренной помощи», — сказал он.

Военные действия России вызвали широкое осуждение, в том числе со стороны президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ранее в четверг лидер оппозиции Энтони Альбанезе назвал решение Путина об эскалации военных действий «тяжелым моментом для человечества».

Г-н Альбанезе сказал, что все австралийцы поддерживают народ Украины, «единодушно осуждая позорный акт агрессии России».

«Это нападение совершенно неспровоцировано и не имеет оправдания. Только Россия является агрессором, и только Россия несет ответственность за кровопролитие и страдания, которые последуют», — говорится в заявлении.

«Австралия должна объединиться с нашими союзниками и призвать Россию к ответу».
Opposition leader Anthony Albanese.
Opposition leader Anthony Albanese. Source: AAP
Премьер штата Виктория Даниель Эндрюс также официально высказался по поводу военного вторжения, которое, по его словам, «принесет вред и невыразимые страдания тысячам, если не миллионам людей».

В своем заявлении он сказал, что общественные здания в центральном деловом районе Мельбурна будут подсвечены синим и желтым цветом в поддержку жителей Украины и их семей.

Исполняющий главы посольства Украины в Австралии Владимир Шалковский сказал, что заявление Путина ознаменовало собой «начало новой волны агрессии против Украины».

«Целью российской наступательной военной операции является уничтожение украинского государства, силовой захват украинской территории и установление оккупационного контроля», — сказал он.

«Это акт войны, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права».

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