Эксперты призывают австралийцев защитить себя от гриппа, так как ожидается еще один ранний сезон вируса

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Новое исследование показало, что люди меньше обеспокоены последствиями гриппа в "постковидной Австралии".





Индекс отношения австралийцев к гриппу, который исследовался по заказу австралийской компании по производству вакцин CSL Seqirus, был определн на основании опроса более 1000 взрослых в возрасте 18 лет и старше об их отношении к гриппу.





Треть респондентов считает грипп в какой-то степени серьезным, в то время как только каждый пятый в возрасте от 18 до 24 лет обеспокоен по поводу вируса.





Согласно последним данным федерального департамента здравоохранения, в 2023 году уже было зарегистрировано свыше 15 тысяч случаев гриппа.





Доктор Зак Тернер, врач общей практики, специализирующийся на профилактике болезней, говорит, что последние тенденции показали, что наиболее молодые люди подвергаются повышенному риску развития некоторых тяжелых симптомов заболевания.





«Одна из самых интересных вещей, однако, заключается в том, что самые молодые люди, такие как даже новорожденные, младенцы, малыши, вплоть до начальной школы, в этой групее действительно наблюдался скачок и небольшой всплеск среди молодых людей, которым приходилось обращаться в больницу с простудой или гриппом. То есть у них появляется больше симптомов, которые более тяжелые. Часто это связано с функцией дыхания, а не с насморком или болью в горле. Так что эти симптомы довольно опасны для жизни».





Грипп — это вирусное респираторное заболевание, которым легко заразиться, особенно в людных местах, например на работе или в школе.





Вирус распространяется через крошечные капельки, которые перемещаются по воздуху и часто передаются через кашель, чихание, объятия, поцелуи, крик или пение в голюдных местах.





Симптомы часто проявляются температурой, ознобом, мышечными болями, кашлем, заложенностью носа, насморком, головными болями или усталостью.





Доктор Тернер говорит, что, хотя тяжелые симптомы наблюдаютсся далеко не у каждого пациента, важно, чтобы люди сохраняли бдительность.





«Болезнь выключает вас из жизни на пару недель. А если вы попадете в больницу идаже ваше восстановление будет проходить хорошо. Это все равно несколько недель и дней вашей жизни. И я регулярно вижу пациентов, которые не следят за собой, не серьезно к этому относятся, продолжают ходить на работу в симптомами и распространять грипп вокруг. А затем, потому что они не следили за собой, они часто продолжают кашлять и разбрызгивать слюну до шести или восьми недель. Поэтому я думаю, что очень важно думать не только о себе, но и о людях, которые уязвимы, и что если вы у вас будет более легкая версия заболевания, но вы можете заразить кого-то, у кого будет гораздо более серьезная реакция на вирус».





Пандемия COVID-19 и связанные с ней локдауны привели к резкому снижению числа случаев заражения гриппом и смертности от него.





В 2021 году в Австралии было зарегистрировано всего 598 случаев гриппа и ноль смертей по сравнению с пиковым сезоном тяжелого гриппа 2017 года, когда в Австралии было зарегистрировано 1 255 смертей от вируса.





Однако отсутствие распространения также не дало экспертам спрогнозировать и подготовиться к новым штаммам, которые появились в 2022 году.





Это привело к всплеску в прошлом году: 225 332 подтвержденных случая гриппа и 308 случаев смерти от вируса.





Один положительный вывод, сделанный доктором Тернером в период пандемии COVID-19, заключается в том, что большая часть общества гораздо лучше понимает, как свести к минимуму распространение вирусных респираторных инфекций.





Он говорит, что многие его пациенты гораздо охотнее надевают маску и сокращают контакты с теми, кто может быть уязвимым.





«К вам приходили пациенты, и никто из них никогда не носил маску, делать это было очень неприятно для людей. Теперь же я вижу, как приходят пациенты, и это почти правило, если вы отправляетесь в службу неотложной помощи или в другое место, где могут быть уязвимые люди, то люди знают о такого рода вещах и они действительно соблюдают правила».





Эксперты пока очень осторожны в комментарии сообщений, которые предполагают, что вероятность заразиться гриппом в этом году для австралийцев более чем в 100 раз выше.





Хотя последние данные показали более чем 100-кратное увеличение за первые два месяца 2023 года по сравнению с первыми двумя месяцами 2022 года, важно понимать, что цифры 2022 года считаются "неестественно низкими".





Это связано с тем, что строгие меры по борьбе с COVID-19 почти полностью устранили вспышки гриппа в прошедшие два года до этого, и многие из ковидных ограничений не были сняты до конца февраля и марта 2022 года.





Несмотря на это, профессор Роберт Бой, ведущий педиатр и эксперт по инфекционным заболеваниям, говорит, что в этом году мы возвращаемся к нормальной жизни, и мы, вероятно, столкнемся в гораздо большим числом случаев и негативными исходами.





«К гриппу следует относиться серьезно. Ежегодно от гриппа умирает порядка 3 000 австралийцев, и еще большему числу приходится обращаться к врачу общей практики или госпитализироваться. Это заболевание, которое можно предотвратить, и его действительно стоит предотвращать».





Профессор Бой говорит, что сезон гриппа в этом году, скорее всего, начнется раньше.





«Сезон гриппа непредсказуем, но обычно он длится с мая по сентябрь. В прошлом году он начался в апреле, мае и достиг своего пика уже в начале июня, то есть на два месяца раньше. В этом году сезон в северном полушарии начался на два месяца раньше. Так что есть все шансы, что у нас сезон в этом году начнется в мае» .





Индекс австралийского отношения к гриппу показал, что более половины [58 процентов] австралийцев не знают о доступных вариантах профилактики гриппа.





Ношение масок, правильная гигиена рук, кашель в салфетку или локоть, а не в руку, и социальное дистанцирование — все эти методы помогают снизить распространение вируса.





Но один из самых эффективных способов избежать гриппа и связанных с ним серьезных симптомов — это ежегодная прививка от гриппа.





Эксперты призывают австралийцев сделать прививку как можно скорее из-за вероятности того, что сезон гриппа начнется значительно раньше.





Доктор Зак Тернер подчеркивает, что если у вас есть какие-либо заболевания, которые могут подвергнуть вас более высокому риску, сейчас самое время поговорить со своим врачом или фармацевтом о ранней вакцинации от гриппа.



