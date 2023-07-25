Пожарная безопасность в доме: Как предотвратить опасность и что стоит учесть?

Key Points Отопительные приборы и курение часто связаны с риском возникновения пожара, но пожар в доме может начаться от любого источника тепла.

Для предотвращения пожара важно принимать меры предосторожности в отношении легковоспламеняющихся материалов, хранящихся дома.

Детей следует учить пожарной безопасности в доме, профилактике и реагированию на чрезвычайные ситуации при пожаре.

Последствия пожара в доме могут быть необратимыми. Малейшее пламя может привести к разрушительным повреждениям или даже к смерти. Но при этом большинство пожаров в домах можно предотвратить.





Совместное исследование 2019 года, проведенное компаниями Natural Hazards Research Australia и Fire Rescue Victoria , показывает, что ежегодно в Австралии в результате пожаров в жилых домах погибает больше людей, чем в результате других стихийных бедствий — наводнений, ураганов и лесных пожаров — вместе взятых.





Эндрю Гиссинг — соавтор исследования и главный исполнительный директор Natural Hazards Research Australia. По словам Эндрю Гиссинга, в период с 2003 по 2017 год в Австралии в результате предотвратимых пожаров в жилых домах погибло 900 человек.



Residential fires can happen any time of the year. Contributing factors leading to preventable fires include an individual’s behaviour and their surrounding environment. Getty Images/Robert Niedring Credit: Robert Niedring/Getty Images/Cavan Images RF/Getty Images Г-н Гиссинг подчеркивает, что часто к пожару приводит сочетание нескольких факторов риска.





«В подобных трагедиях часто наблюдается целый ряд различных факторов, которые касаются жителей конкретного дома, их привычки и их жилищные условия» — объясняет г-н Гиссинг.





Он добавляет, что при этом основными факторами остаются нагревательные устройства, устройства отопления и курение внутри помещения.



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Основные правила домашней пожарной безопасности, такие как работающая дымовая сигнализация и план эвакуации, при пожаре могут иметь решающее значение.





Марк Халверсон — исполнительный менеджер по вопросам пожарной безопасности Квинслендской пожарной и аварийной службы. Он говорит, что профилактика начинается с понимания рисков, связанных с источником тепла, и с принятия соответствующих мер.



All Australian states and territories have their own specific smoke alarm requirements. Authorities urge everyone to replace smoke alarm batteries annually. Getty Images/sturti. Credit: sturti/Getty Images «Для возгорания необходим источник тепла, достаточный для того, чтобы горючий материал действительно загорелся» — объясняет Марк Халверсон.





«Таким источником тепла может быть что угодно — от нагревательных приборов, кухонных приборов и до аккумуляторов, которые заряжаются ненадлежащим образом».



Smoke coming out from oven Credit: Henrik Sorensen/Getty Images

Предотвращение возгорания

Исследования также показывают, что большинство пожаров со смертельным исходом в домах происходят зимой из-за небезопасных методов отопления и неправильного использования устройств отопления.





«Предотвратимые пожары в жилых домах чаще случаются зимой. Причина многих из них — неверное использование обогревателей или камина» — объясняет г-н Гиссинг.





Органы пожарной безопасности призывают людей использовать свои нагревательные устройства в соответствии с рекомендациями производителей.





Это означает отказ от использования в помещении наружного отопительного оборудования, включая те, что используют в качестве источника топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ). Г-н Гиссинг говорит, что нагревательное оборудование, предназначенное для использования на открытом воздухе, не подходит для использования в помещении, поскольку оно также может привести к накоплению угарного газа внутри помещения, летального для человеческого организма.



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В последние годы в Австралии произошел значительный всплеск пожаров в жилых помещениях, вызванных устройствами с литий-ионными батареями, особенно устройствами зарядки электронных скутеров.





«Поскольку батарея электронного скутера действительно содержит довольно много энергии, будет гораздо больше возможностей для быстрого распространения возгорания» — объясняет г-н Халверсон.





Согласно данным государственной службы пожарной охраны, в последние 18 месяцев более 450 пожаров были вызваны литий-ионными батареями.





«Проблема номер один — люди используют неподходящую зарядку для своего устройства» — предупреждает г-н Халверсон.



Просто потому что зарядка подключается к устройству, это не обязательно означает, что это подходящая зарядка. Марк Халверсон, исполнительный менеджер по вопросам пожарной безопасности Квинслендской пожарной и аварийной службы

From mobile phones and toothbrushes to larger items, such as vacuum cleaners and laptops, many household rechargeable devices run on lithium-ion batteries. Getty Images/Chonticha Vatpongpee / EyeEm Credit: Chonticha Vatpongpee / EyeEm/Getty Images Горючие материалы также можно найти на заднем дворе большинства домов. К ним относятся сухие ветки, древесина, старая одежда, оборудование, подверженное возгоранию, а также большинство продуктов и химикатов, которые обычно хранятся в гараже.





Г-н Халверсон напоминает, что важно хранить любое топливо (к примеру, к газонокосилке или моторное топливо) в подходящем контейнере и вдали от устройств, а также защищенными от тепла и света.





«Топливо и удобрения в принципе не надо хранить рядом» — объясняет г-н Халверсон.





«Ключевой фактор безопасности в доме — хранить различные типы материалов отдельно и в соответствующих контейнерах».



Careless use or storage of flammable products at home can easily start a fire. Getty Images/NoDerog Credit: NoDerog/Getty Images Исправная пожарная сигнализация — также один из основных факторов пожарной безопасности в доме.





Хотя пожарная сигнализация не предотвращает пожары, но она дает людям необходимое раннее предупреждение, а иногда даже дает возможность потушить пожар в зачаточном состоянии.





Но г-н Халверсон предостерегает — не тушить огонь без определенной подготовки.





«Если вы не уверены или не имеете необходимого оборудования для того, чтобы самостоятельно тушить огонь, помните, что важно немедленно эвакуировать всех, кто находится в доме, а затем позвонить по номеру три ноля, и попросить о помощи у местной пожарной службы».



It is not advisable to extinguish a fire on your own, unless the fire is localised, and you know how to use the right equipment. Getty Images/Michael Blann Credit: Michael Blann/Getty Images

Пожароопасные ситуации и дети

Взрослые старше 65 лет или дети младше пяти лет наиболее подвержены риску гибели при пожаре в жилых помещениях.





Симона Салливан, менеджер отдела по вопросам охраны здоровья детей в объединении детских больниц Сиднея. Она объясняет, что дети также более уязвимы к ожогам, даже при воздействии небольшого огня.





«Детская кожа, как правило, тоньше, чем у взрослых. Это означает, что кожа у детей обгорает намного глубже и быстрее даже от несильного огня»



Children are naturally quite curious, so heat-related accidents can happen in seconds if a child is left unattended in the kitchen. Getty Images/tolgart Credit: tolgart/Getty Images



Конечно важно, чтобы дети знали, что в случае пожара надо звонить по номеру 000. Но этого не достаточно. Г-жа Салливан также предлагает практиковать с детьми пожарные учения .





«Первое, что нужно сделать, — это подготовить план эвакуации при домашнем пожаре и отработать его с семьей» — объясняет г-жа Салливан.





«Сделайте это действительно просто, увлекательно, попытайтесь вместе проделать определенные практические действия».





Г-жа Салливан также советует учить детей базовым правилам при помощи рифм и коротких запоминающихся фраз.





«Get down low and go, go, go — важно нагибаться как можно ниже к полу и постепенно идти к выходу. Ниже к земле или полу воздух обычно прохладнее и чище».





«Stop, drop, cover and roll — “остановись, упади, закрой лицо и покатись” — если одежда загорится, дети должны знать, что важно упасть на землю и покатиться, чтобы остановить огонь. Убедитесь, что они закрывают лицо руками, чтобы избежать травм лица и когда катятся по земле».



Ensure that every occupant of the house knows what they need to do in case of fire. Getty Images/Imgorthand Source: AAP Говорить с детьми о пожарной безопасности может быть сложно. Г-жа Салливан считает, что важно не допускать страха или высокомерного тона в разговоре.





«Объясните детям назначение пожарной сигнализации: как она работает, где она находится, какой звук она будет издавать. Причем звук не только во время пожара, но также и при низком заряде батареи».





Таким образом, в случае пожара дети не будут паниковать, потому что уже будут узнавать звук и понимать, что необходимо делать».

