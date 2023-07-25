Пожарная безопасность в доме: Как предотвратить опасность и что стоит учесть?

Key Points
- Отопительные приборы и курение часто связаны с риском возникновения пожара, но пожар в доме может начаться от любого источника тепла.
- Для предотвращения пожара важно принимать меры предосторожности в отношении легковоспламеняющихся материалов, хранящихся дома.
- Детей следует учить пожарной безопасности в доме, профилактике и реагированию на чрезвычайные ситуации при пожаре.
Последствия пожара в доме могут быть необратимыми. Малейшее пламя может привести к разрушительным повреждениям или даже к смерти. Но при этом большинство пожаров в домах можно предотвратить.
Совместное
исследование 2019 года, проведенное компаниями Natural Hazards Research Australia и Fire Rescue Victoria, показывает, что ежегодно в Австралии в результате пожаров в жилых домах погибает больше людей, чем в результате других стихийных бедствий — наводнений, ураганов и лесных пожаров — вместе взятых.
Эндрю Гиссинг — соавтор исследования и главный исполнительный директор Natural Hazards Research Australia. По словам Эндрю Гиссинга, в период с 2003 по 2017 год в Австралии в результате предотвратимых пожаров в жилых домах погибло 900 человек.
Г-н Гиссинг подчеркивает, что часто к пожару приводит сочетание нескольких факторов риска.
Residential fires can happen any time of the year. Contributing factors leading to preventable fires include an individual’s behaviour and their surrounding environment. Getty Images/Robert Niedring Credit: Robert Niedring/Getty Images/Cavan Images RF/Getty Images
«В подобных трагедиях часто наблюдается целый ряд различных факторов, которые касаются жителей конкретного дома, их привычки и их жилищные условия» — объясняет г-н Гиссинг.
Он добавляет, что при этом основными факторами остаются нагревательные устройства, устройства отопления и курение внутри помещения.
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Основные правила домашней пожарной безопасности, такие как работающая дымовая сигнализация и план эвакуации, при пожаре могут иметь решающее значение.
Марк Халверсон — исполнительный менеджер по вопросам пожарной безопасности Квинслендской пожарной и аварийной службы. Он говорит, что профилактика начинается с понимания рисков, связанных с источником тепла, и с принятия соответствующих мер.
«Для возгорания необходим источник тепла, достаточный для того, чтобы горючий материал действительно загорелся» — объясняет Марк Халверсон.
All Australian states and territories have their own specific smoke alarm requirements. Authorities urge everyone to replace smoke alarm batteries annually. Getty Images/sturti. Credit: sturti/Getty Images
«Таким источником тепла может быть что угодно — от нагревательных приборов, кухонных приборов и до аккумуляторов, которые заряжаются ненадлежащим образом».
Smoke coming out from oven Credit: Henrik Sorensen/Getty Images
Предотвращение возгорания
Исследования также показывают, что большинство пожаров со смертельным исходом в домах происходят зимой из-за небезопасных методов отопления и неправильного использования устройств отопления.
«Предотвратимые пожары в жилых домах чаще случаются зимой. Причина многих из них — неверное использование обогревателей или камина» — объясняет г-н Гиссинг.
Органы пожарной безопасности призывают людей использовать свои нагревательные устройства в соответствии с рекомендациями производителей.
Это означает отказ от использования в помещении наружного отопительного оборудования, включая те, что используют в качестве источника топлива сжиженный нефтяной газ (СНГ). Г-н Гиссинг говорит, что нагревательное оборудование, предназначенное для использования на открытом воздухе, не подходит для использования в помещении, поскольку оно также может привести к накоплению угарного газа внутри помещения, летального для человеческого организма.
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В последние годы в Австралии произошел значительный всплеск пожаров в жилых помещениях, вызванных устройствами с литий-ионными батареями, особенно устройствами зарядки электронных скутеров.
«Поскольку батарея электронного скутера действительно содержит довольно много энергии, будет гораздо больше возможностей для быстрого распространения возгорания» — объясняет г-н Халверсон.
Согласно данным государственной службы пожарной охраны, в последние 18 месяцев были вызваны литий-ионными батареями.
«Проблема номер один — люди используют неподходящую зарядку для своего устройства» — предупреждает г-н Халверсон.
Просто потому что зарядка подключается к устройству, это не обязательно означает, что это подходящая зарядка.Марк Халверсон, исполнительный менеджер по вопросам пожарной безопасности Квинслендской пожарной и аварийной службы
Горючие материалы также можно найти на заднем дворе большинства домов. К ним относятся сухие ветки, древесина, старая одежда, оборудование, подверженное возгоранию, а также большинство продуктов и химикатов, которые обычно хранятся в гараже.
From mobile phones and toothbrushes to larger items, such as vacuum cleaners and laptops, many household rechargeable devices run on lithium-ion batteries. Getty Images/Chonticha Vatpongpee / EyeEm Credit: Chonticha Vatpongpee / EyeEm/Getty Images
Г-н Халверсон напоминает, что важно хранить любое топливо (к примеру, к газонокосилке или моторное топливо) в подходящем контейнере и вдали от устройств, а также защищенными от тепла и света.
«Топливо и удобрения в принципе не надо хранить рядом» — объясняет г-н Халверсон.
«Ключевой фактор безопасности в доме — хранить различные типы материалов отдельно и в соответствующих контейнерах».
Исправная пожарная сигнализация — также один из основных факторов пожарной безопасности в доме.
Careless use or storage of flammable products at home can easily start a fire. Getty Images/NoDerog Credit: NoDerog/Getty Images
Хотя пожарная сигнализация не предотвращает пожары, но она дает людям необходимое раннее предупреждение, а иногда даже дает возможность потушить пожар в зачаточном состоянии.
Но г-н Халверсон предостерегает — не тушить огонь без определенной подготовки.
«Если вы не уверены или не имеете необходимого оборудования для того, чтобы самостоятельно тушить огонь, помните, что важно немедленно эвакуировать всех, кто находится в доме, а затем позвонить по номеру три ноля, и попросить о помощи у местной пожарной службы».
It is not advisable to extinguish a fire on your own, unless the fire is localised, and you know how to use the right equipment. Getty Images/Michael Blann Credit: Michael Blann/Getty Images
Пожароопасные ситуации и дети
Взрослые старше 65 лет или дети младше пяти лет наиболее подвержены риску гибели при пожаре в жилых помещениях.
Симона Салливан, менеджер отдела по вопросам охраны здоровья детей в объединении детских больниц Сиднея. Она объясняет, что дети также более уязвимы к ожогам, даже при воздействии небольшого огня.
«Детская кожа, как правило, тоньше, чем у взрослых. Это означает, что кожа у детей обгорает намного глубже и быстрее даже от несильного огня»
Children are naturally quite curious, so heat-related accidents can happen in seconds if a child is left unattended in the kitchen. Getty Images/tolgart Credit: tolgart/Getty Images
Конечно важно, чтобы дети знали, что в случае пожара надо звонить по номеру 000. Но этого не достаточно. Г-жа Салливан также предлагает практиковать с детьми .
«Первое, что нужно сделать, — это подготовить план эвакуации при домашнем пожаре и отработать его с семьей» — объясняет г-жа Салливан.
«Сделайте это действительно просто, увлекательно, попытайтесь вместе проделать определенные практические действия».
Г-жа Салливан также советует учить детей базовым правилам при помощи рифм и коротких запоминающихся фраз.
«Get down low and go, go, go — важно нагибаться как можно ниже к полу и постепенно идти к выходу. Ниже к земле или полу воздух обычно прохладнее и чище».
«Stop, drop, cover and roll — “остановись, упади, закрой лицо и покатись” — если одежда загорится, дети должны знать, что важно упасть на землю и покатиться, чтобы остановить огонь. Убедитесь, что они закрывают лицо руками, чтобы избежать травм лица и когда катятся по земле».
Говорить с детьми о пожарной безопасности может быть сложно. Г-жа Салливан считает, что важно не допускать страха или высокомерного тона в разговоре.
Ensure that every occupant of the house knows what they need to do in case of fire. Getty Images/Imgorthand Source: AAP
«Объясните детям назначение пожарной сигнализации: как она работает, где она находится, какой звук она будет издавать. Причем звук не только во время пожара, но также и при низком заряде батареи».
Таким образом, в случае пожара дети не будут паниковать, потому что уже будут узнавать звук и понимать, что необходимо делать».
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