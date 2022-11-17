Участники G20 выступили с "решительным осуждением" войны в Украине

Согласно заявлению G20, большинство участников саммита "решительно осуждают войну в Украине и подчёркивают, что она вызывает огромные человеческие страдания и усугубляет нестабильность в мировой экономике".





Война России в Украине, уверены большинство участников, сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки продовольственных поставок, увеличивает дефицит топлива.



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Однако были представлены и "другие мнения и различные оценки ситуации и санкций", говорится в заявлении G20. Кто из участников саммита выразил "другое мнение", не уточняется, но известно, что такую формулировку продвигала Россия, которая вторглась в Украину.





В декларации участники саммита заявляют о недопустимости применения ядерного оружия и угрозы им, поддерживают идею о "беспрепятственных поставках продовольствия, зерна и удобрений из Украины и России", а также обещают бороться с изменением климата.





На саммите G20 на острове Бали не присутствовал Владимир Путин. Вместо него делегацию России представлял министр иностранных дел России Сергей Лавров. И то в усеченном формате. Он покинул Индонезию, не дожидаясь завершения съезда лидеров государств. До последнего сохранялась интрига, поедет ли Путин на Бали или нет.





Мы поговорили с бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом о том, кто выступал за и против такого визита. И что бы это изменило. Вот что он сказал:





"Я понимаю, почему некоторые люди, будучи вынуждены иметь дело с морально сомнительным человеком, хотели бы показать, что они понимают, что этот человек морально сомнительный, с помощью такого рода бойкота, о котором вы упомянули. Это естественно. И я не собираюсь критиковать это, но я также не собираюсь критиковать тех, кто предпочитает этого не делать, потому что они думают, что, какая бы проблема ни привела их на эту встречу, от них требуется сделать все возможное, чтобы добиться успеха. Я не думаю, что кто-то морально скомпрометирован, если выберет этот вариант. Если вспомнить историю, еще одним всемирным историческим злодеем, монстром, был Мао Цзэдун. И все мы знаем, что американский президент Никсон, ездил в Китай, чтобы встретиться с китайским руководством, включая и Председателя Мао. Так что подобное происходит постоянно. И я думаю, что то, что сделал Никсон, было правильным. Но опять же мы не должны были питать иллюзий по поводу чудовища, с которым он вел переговоры.



