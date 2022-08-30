Татьяна работает в австралийской компании в Департаменте по трудоустройству (Human Resources Department), а также более 10 лет ведет собственный бизнес, помогая соискателям в составлении резюме и самопрезентации на собеседовании. В интервью она поделилась следующими практическими советами.
С чего начать составление резюме в Австралии?
- Определиться с целью. Резюме для артиста, бухгалтера и руководителя будут координально разные;
- Подобрать формат резюме, свойственный именно вашей деятельности;
- Понять, где искать именно ваши вакансии (Seek, indeed, LinkedIn, знакомые, соседнее кафе, UNI job hub, FB). Это вам понадобится для дальнейшего анализа рынка. Сейчас, в так называемый "постковидный период", открываются ярмарки вакансий оффлайн.
Часто встречающиеся ошибки у соискателей:
- Подаваться на все подряд с одним резюме;
- Думать, что ваше резюме будут читать. Для этого необходимо понимать этапы, которые проходит ваше резюме, когда вы нажимаете кнопку отправить;
- Думать, что ваше резюме сразу будет читать потенциальный менеджер;
- Пассивность при поиске работы. Податься на 3-5 вакансий и "опустить руки".
Какие основные требования к составлению резюме в Австралии?
- Писать кратко и четко (1-3 страницы) в классическом формате (исключения - студенты, артисты);
- Использовать по возможности формат "bullet point";
- Достижения указывать в %, цифрах, ссылаясь на конкретный результат;
- Добавлять профессиональный электронный адрес;
- Указывать последние 3-5 лет опыта работы;
- Расшифровывать аббревиатуры;
- Добавить, чем занимается компания, указать сайт компании.