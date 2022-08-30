Татьяна работает в австралийской компании в Департаменте по трудоустройству (Human Resources Department), а также более 10 лет ведет собственный бизнес, помогая соискателям в составлении резюме и самопрезентации на собеседовании. В интервью она поделилась следующими практическими советами.





С чего начать составление резюме в Австралии?



Определиться с целью. Резюме для артиста, бухгалтера и руководителя будут координально разные; Подобрать формат резюме, свойственный именно вашей деятельности; Понять, где искать именно ваши вакансии (Seek, indeed, LinkedIn, знакомые, соседнее кафе, UNI job hub, FB). Это вам понадобится для дальнейшего анализа рынка. Сейчас, в так называемый "постковидный период", открываются ярмарки вакансий оффлайн.

Часто встречающиеся ошибки у соискателей:



Подаваться на все подряд с одним резюме;

Думать, что ваше резюме будут читать. Для этого необходимо понимать этапы, которые проходит ваше резюме, когда вы нажимаете кнопку отправить;

Думать, что ваше резюме сразу будет читать потенциальный менеджер;

Пассивность при поиске работы. Податься на 3-5 вакансий и "опустить руки".

Какие основные требования к составлению резюме в Австралии?

