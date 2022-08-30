Какие основные требования к составлению резюме в Австралии?

IMG_4776.jpg

Татьяна Шеремет Credit: Supplied by Tatiana Sheremet

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Интервью со специалистом по подбору персонала из Сиднея Татьяной Шеремет о том, c чего начать составление резюме, какие основные требования к резюме существуют в Австралии и всегда ли нужно писать сопроводительное письмо.

Татьяна работает в австралийской компании в Департаменте по трудоустройству (Human Resources Department), а также более 10 лет ведет собственный бизнес, помогая соискателям в составлении резюме и самопрезентации на собеседовании. В интервью она поделилась следующими практическими советами.

С чего начать составление резюме в Австралии?
  1. Определиться с целью. Резюме для артиста, бухгалтера и руководителя будут координально разные;
  2. Подобрать формат резюме, свойственный именно вашей деятельности;
  3. Понять, где искать именно ваши вакансии (Seek, indeed, LinkedIn, знакомые, соседнее кафе, UNI job hub, FB). Это вам понадобится для дальнейшего анализа рынка. Сейчас, в так называемый "постковидный период", открываются ярмарки вакансий оффлайн.
Часто встречающиеся ошибки у соискателей:
  • Подаваться на все подряд с одним резюме;
  • Думать, что ваше резюме будут читать. Для этого необходимо понимать этапы, которые проходит ваше резюме, когда вы нажимаете кнопку отправить;
  • Думать, что ваше резюме сразу будет читать потенциальный менеджер;
  • Пассивность при поиске работы. Податься на 3-5 вакансий и "опустить руки".
Какие основные требования к составлению резюме в Австралии?
  1. Писать кратко и четко (1-3 страницы) в классическом формате (исключения - студенты, артисты);
  2. Использовать по возможности формат "bullet point";
  3. Достижения указывать в %, цифрах, ссылаясь на конкретный результат;
  4. Добавлять профессиональный электронный адрес;
  5. Указывать последние 3-5 лет опыта работы;
  6. Расшифровывать аббревиатуры;
  7. Добавить, чем занимается компания, указать сайт компании.
Слушайте также:

Действительно ли сейчас огромный спрос на кадры на австралийском рынке труда?

Реально ли сменить сферу деятельности в 40 лет?

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод