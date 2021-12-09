Действительно ли сейчас огромный спрос на кадры на австралийском рынке труда?

Татьяна Шеремет – специалист по подбору персонала в австралийской компании в Human Resources Department с большим опытом поиска работы при смене страны.





В интервью с Татьяной мы поговорили о том:





действительно ли сейчас на рынке огромный спрос на кадры;

какие специальности больше всего востребованы;

какие вакансии не популярны и кому придётся переквалифицироваться;

как побороть неуверенность при подаче на работу своей мечты;

стоит ли подаваться на вакансию, если человек не подходит по всем параметрам;

и о многом другом.

В своем блоге в Instagram Татьяна дает много полезных советов по поиску работу и рассказывает, кто сейчас востребован на рынке труда:

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