Действительно ли сейчас огромный спрос на кадры на австралийском рынке труда?

Tatiana Sheremet

Tatiana Sheremet, HR Expert Source: Photo by Tatiana Sheremet

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Интервью со специалистом по подбору персонала из Сиднея Татьяной Шеремет о текущей ситуации на рынке труда.

Татьяна Шеремет – специалист по подбору персонала в австралийской компании в Human Resources Department с большим опытом поиска работы при смене страны. 

В интервью с Татьяной мы поговорили о том:

  • действительно ли сейчас на рынке огромный спрос на кадры; 
  • какие специальности больше всего востребованы;
  • какие вакансии не популярны и кому придётся переквалифицироваться;
  • как побороть неуверенность при подаче на работу своей мечты;
  • стоит ли подаваться на вакансию, если человек не подходит по всем параметрам;
  • и о многом другом. 
В своем блоге в 
Instagram
 Татьяна дает много полезных советов по поиску работу и рассказывает, кто сейчас востребован на рынке труда:
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