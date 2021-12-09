Действительно ли сейчас огромный спрос на кадры на австралийском рынке труда?

Татьяна Шеремет – специалист по подбору персонала в австралийской компании в Human Resources Department с большим опытом поиска работы при смене страны.
В интервью с Татьяной мы поговорили о том:
- действительно ли сейчас на рынке огромный спрос на кадры;
- какие специальности больше всего востребованы;
- какие вакансии не популярны и кому придётся переквалифицироваться;
- как побороть неуверенность при подаче на работу своей мечты;
- стоит ли подаваться на вакансию, если человек не подходит по всем параметрам;
- и о многом другом.
В своем блоге в Татьяна дает много полезных советов по поиску работу и рассказывает, кто сейчас востребован на рынке труда:
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