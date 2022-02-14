Реально ли сменить сферу деятельности в 40 лет?

Татьяна работает в австралийской компании в Human Resources Department, а также более 10 лет ведет собственный бизнес, помогая соискателям в составлении резюме и самопрезентации на собеседовании. В интервью Татьяна поделилась практическими советами, как искать работу, если вы старше 35-40 лет, и дала лайфхаки о том, как заинтересовать специалиста по кадрам.

Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



