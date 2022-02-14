Реально ли сменить сферу деятельности в 40 лет?

Tatiana Sheremet

Tatiana Sheremet, HR Expert Source: Photo by Tatiana Sheremet

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Интервью со специалистом по подбору персонала из Сиднея Татьяной Шеремет о том, как устроиться на новую работу, даже если у вас нет местного образования, опыта и гражданства.

Татьяна работает в австралийской компании в Human Resources Department, а также более 10 лет ведет собственный бизнес, помогая соискателям в составлении резюме и самопрезентации на собеседовании. В интервью Татьяна поделилась практическими советами, как искать работу, если вы старше 35-40 лет, и дала лайфхаки о том, как заинтересовать специалиста по кадрам.
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