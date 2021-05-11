Глобальное исследование насилия в отношении женщин 'рисует ужасающую картину' - ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения провела крупнейшее в истории исследование этой проблемы, охватывающее данные из 158 стран.





Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус говорит:





"Насилие в отношении женщин - это не просто преступление, оно имеет долгосрочные последствия для физического, психического, сексуального и репродуктивного здоровья женщин. Травмы, депрессия, тревожность, незапланированная беременность и инфекции, передаваемые половым путем, включая ВИЧ, - это лишь некоторые из проблемы со здоровьем, с которыми вынуждены жить пережившие насилие".





Сталкиваться с насилием начинают в юном возрасте: согласно отчету, каждая четвертая девочка-подросток до 19 лет, состоящая в отношениях, подверглась домогательствам со стороны партнера или мужа.





Реальные цифры, вероятно, намного выше из-за распространенного занижения данных о сексуальном насилии, которое во многих культурах подвержено стигматизации.





Автор отчета Клаудиа Гарсия-Морено говорит, что правительствам необходимо бороться с экономическим неравенством, из-за которого женщины часто оказываются в ловушке абьюзивных отношений.





“Я думаю, что эти цифры очень шокируют, и это действительно своего рода тревожный сигнал для правительств, чтобы они делали гораздо больше для предотвращения такого насилия. Его профилактика предполагает действия на разных уровнях и во многих секторах - и одним вмешательством проблему не решить. Нам необходимо решить проблемы доступа женщин к образованию и расширению экономических возможностей, а также к оплачиваемой работе”.





В исследовании анализировались данные за 2000-2018 годы, однако считается, что с тех пор уровень насилия в отношении женщин вырос, отчасти из-за всемирной пандемии.





“Безусловно, у нас есть повод для беспокойства, потому что многие известные нам факторы риска связаны с ростом насилия. Это финансовый стресс, потеря средств к существованию, экономические проблемы, дополнительный стресс, как вы знаете, дети находятся дома, людям приходится жить в замкнутых пространствах в течение длительного времени и т. д. Вы знаете, это все, как нам известно, может способствовать обострению уже существующей ситуации с насилием. Так что у нас есть опасения по этому поводу”.





В Австралии растет число женщин, обращающихся за помощью.





В службу кризисной поддержки 1800 RESPECT за последний финансовый год поступило на 100 000 обращений больше.





Элисон Ховарт - менеджер службы клинического взаимодействия - говорит:





“Наблюдался значительный рост, и мы действительно во многом связываем это с COVID-19, многие люди говорили нам, что они впервые испытали домашнее насилие, и то, как люди общались в службу, также изменилось. Например, гораздо больше людей использовали веб-чат как форму связи, чтобы их не подслушивали, и гораздо больше людей обращались ночью, когда партнер спит”.





Служба DV Connect в Квинсленде также сообщает об увеличении числа обращений, а также о росте жестокости во время пандемии.





Главный исполнительный директор Бек О'Коннор согласен со Всемирной организацией здравоохранения в том, что экономическая поддержка позволит женщинам выйти из абьюзивных отношений.





“Растет озабоченность по поводу вариантов стабильного и доступного жилья и доступа к работе, что означает, что некоторые женщины фактически вынуждены выбирать, остаться им без дома или вернуться к абьюзерам”.





Но Элисон Ховарт считает, что решение намного проще.





По ее словам, все сводится к тому, чтобы родители подавали пример и учили детей уважительным отношениям.





“Дети всегда будут делать то же, что вы делаете, а не то, о чем вы говорите, поэтому, если они живут с образцами для подражания, которые практикуют нездоровый стиль отношений или используют насилие или дисбаланс сил в отношениях, это то, что будет комфортно для них, потому что для них это нормально. Независимо от того, сколько им говорят о важности уважения, согласия и здоровых отношений, они будут возвращаться к тому, что они считали нормальным, пока росли”.





Если вы или кто-то из ваших знакомых подверглись сексуальному насилию, домашнему или семейному насилию, обратитесь в службу 1800 RESPECT по телефону 1800 737 732 или позвоните в службу Lifeline по номеру 13 11 14.



