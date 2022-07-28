Гимнастка Александра Кирой-Богатырева будет представлять Австралию на Commonwealth Games 2022

В команду Австралии по художественной гимнастике на Commonwealth Games вошли три человека.

Это дебютантки Ашари Гилл и Лидия Яковлева , а также Александра Кирой-Богатырева , которая во второй раз примет участие в Играх Содружества.

Александра сейчас интентсивно тренируется, готовясь к соревнованиям.

Во время жесткого локдауна в Мельбурне ей удалось выехать в Москву.

Благодаря этому в прошлом году Александра была единственной художественной гимнасткой, представлявшей Австралию на международных соревнованиях, рассказывает ее папа.

Этот год Александра начала на тренировочной базе в Баку.

Australian gymtast Alexandra Kiroi-Bogatyreva Source: Supplied by Alexander Bogatyrev Игры Содружества 2022 года начинаются в британском Бирмингеме в пятницу, 29 июля, и продлятся до понедельника, 8 августа. Австралийская команда будет включать рекордное количество параспортсменов и представителей коренных народов.





В общей сложности в команде участвуют 430 спортсменов, это вторая по величине команда Австралии за все время Игр (после игр Gold Coast 2018, где было 473 атлета из Австралии). Команда состоит из 229 спортсменок, 200 спортсменов-мужчин и одного небинарного спортсмена.





Самый молодой участник — 14-летний ныряльщик из Мельбурна Чарли Петров, а самый старший — 63-летняя боулер из Квинсленда Шерил Линдфилд.

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