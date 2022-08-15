Помощь мультикультурным общинам Австралии при игровой зависимости

((ТРАНСКРИПТ))





Пол Фонг признается, что потерял годы жизни и бесчисленное количество зарплат в казино Crown.





«Это действительно начало доминировать в моей жизни. Я должен был сделать ставку практически каждый день».





Он говорит, что чем больше он играл, тем больше разных льгот ему предлагали, например, бесплатную парковку, еду и напитки.





Г-н Фонг рассказывает, что заведение даже отмечало важные для его культуры дни, такие как Китайский Новый год.





«Отмечали праздники с ужинами, раздавали красные конверты, делали все, чтобы мы чувствовали себя частью семьи, частью команды».





Теперь он считает, что это было частью специально организованного сценария, направленного на то, чтобы привлекать игроков из его сообщества, о чем он и рассказал на заседании Королевской комиссии Виктории, рассматривающей деятельность Crown Casino.





Комиссия была создана в ответ на запрос Нового Южного Уэльса, который установил, что компания Crown Resorts не подходит для владения лицензией на казино в этом штате.





Главный защитник реформы “Alliance for Gambling” преподобный Тим Костелло опасается, что есть еще много историй, подобных истории Пола Фонга, которые еще предстоит услышать.





«Мы знаем, что Crown таргетировали, в частности, вьетнамские и китайские общины, предлагая организацию проезда автобусами и разные поощрения; мы знаем, что им есть что рассказать, и мы знаем, что в общем и целом у нас не было времени общаться с ними».





Представители австралийского исследовательского центра по азартным играм утверждают, что, хотя представители мультикультурных сообществ в развитых странах, включая Австралию, как правило, участвуют в азартных играх меньше, чем население в целом, но зато те, кто играет в азартные игры, могут с большей вероятностью попасть в зависимость.





Эдди Микаллеф из Совета этнических сообществ Виктории говорит, что во многих культурах есть вера в удачу и шанс, которая побуждает людей делать ставки.





«Это часть их культуры, которая приводит их в игру, а иногда это просто элементарное одиночество».





В Мельбурне одним из самых неблагополучных районов в плане игровой зависимости является Brimbank, который установил незавидный исторический ежедневный рекорд потерь в игровых автоматах Виктории, в феврале эта сумма была свыше $482,168.





Представители местного муниципалитета сообщают, что суммы проигрышей особенно выросли после периода строго локдауна в Мельбурне.





Об этом же говорит Майкл Хиралла, Координатор мультикультурной службы Виктории по предотвращению вреда от азартных игр.





«Если люди живут в Бримбанк, или Хьюм – к сожалению, когда случился COVID -19, много людей погшли играть в интернет. Увеличилось на 26 процентов после COVID , и мы говорим только по Виктории, в НЮУ свои данные».





Г-н Хиралла рассказывает, что по работе ему приходилось сталкиваться и с совсем экстремальными случаями, когда люди играли в буквальном смысле - не на жизнь, а на смерть.





«На прошлой неделе я был в Спрингвейле и встретился там с вьетнамской комьюнити, потому что, к сожалению, для них это как часть культуры. Мне рассказали случай, как во время пандемии один человек пять дней сидел и игратл в интернете и даже не кушал. Он умер в комнате, где был, наверное, целую неделю. Это такая зависимость, что он не может даже оставить автомат или телефон. И таких случаев немало, к сожалению».





Недавно в Виктории была запущена программа помощи людям, зависимым от азартных игр, и их близким. Программа бесплатная и специалисты могут предоставить телефонную или личную консультацию, организовать терапию - персональную и в группах, при этом помощь оказывается на родном языке людей из разных комьюнити.





«Наша организация будет работать с разными община Виктории, будут предоставляться консультации, она могут нам позвонить и получить помощь 1800 329 192. Будет службы переводчика и мы можем найти того, кто говорит по-русски».





Тем временем в Новом Южном Уэльсе началась целевая кампания по повышению осведомленности о вреде азартных игр в сообществах мигрантов.





Натали Райт из Управления по повышению ответственности при азартных играх в Новом Южном Уэльсе говорит, что цель видео роликов на разных языках - донести информацию о том, как обращаться за помощью.





«Особенно мультикультурные сообщества, которым нужна консультация, когда речь идет о преодолении языковых и других барьеров и поиске поддержки».





Майкл Хиралла напоминает о личной ответственности каждого человека, в том числе и в своевременном обращении за помощью и поддержкой, если игра затянула.





«К сожалению, это запретить здесь, в Австралии, невозможно. Люди любят здесь играть. Говорят, что не с кем общаться и мы идем в казино, сидим на автоматах, нам дают кофе, чай, еду. И они часами там играют, что стоит им очень дорого в конце концов».





Если вам или ваших знакомым нужна психологическая поддержка, то вы можете обратиться:





Lifeline: 13 11 14





Gambling Help Online: 1800 858 858





Beyond Blue: 1300 22 46 36





Бесплатная служба помощи при игровой зависимости в Виктории: 1800 329 192 или email gamblingharmprevention@ssi.org.au





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