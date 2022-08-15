Историю Коренных народов пересказывают при помощи современных технологий

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Школьники в Центральной Австралии воссоздают цифровую реальность древней истории и Времени сновидений - Dreaming story.





В школе Yipirinya school в Алис Спрингс школьники создают историю вымершего ныне тилацина, используя прогрессивные обучающие технологии.





Тилацин, или тасманийский тигр (еще его называют сумчатым волком), был крупным плотоядным сумчатым животным с большой головой, похожей на собачью или волчью.

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Учитель Тиара Дулан говорит, что, хотя культовое австралийское животное вымерло, оно продолжает защищать Алис-Спрингс.





"Он был великим защитником Алис-Спрингс, поэтому то место, где он оставался, называлось Собачьей скалой, что означает Алис-Спрингс, а Arrente мы зовем его Akngwelye , и теперь он остается здесь, продолжая защищать Алис-Спрингс и наблюдая".





Процесс переосмысления истории тилацина начинается с того, что учащиеся выбирают, продумывают и рисуют своего пер сонажа, а затем используют пластилин для создания трехмерной модели.





Координатор программы Энтони Франк объясняет, как программное обеспечение преобразует творения учащихся.





"Затем мы переходим к программным приложениям, таким как Microsoft Paint 3 D или Tinkercad , которые представляют собой приложения для 3 D -анимации, чтобы создать этого персонажа в цифровой форме, в 3 D . Затем мы также используем образовательную версию Minecraft для создания земли, и эти два элемента привязаны друг к другу. И есть аудиозапись - или рассказчика, рассказывающего историю, или ученика, объясняющего, почему они выбрали этого персонажа из истории"





Посещаемость в школах является большой проблемой в Северной территории, и подобные программы могут стимулировать интерес к учебе.





Г-жа Дулан говорит, что этот метод обучения может быть более привлекательным для учащихся, которым не очень нравится традиционная школьная среда.





"Прийти в класс может быть страшновато. Плюс необходимость сидеть и делать старую бумажную работу, писать и рисовать — это сложно для некоторых из этих детей. И я думаю, что это действительно изумительно, что эта программа существует, потому что это еще один способ развития мышления, чтобы наши дети были вовлечены и могли делиться своей культурой и своими интересами".





Местные старейшины помогли учащимся переосмыслить «Время Сновидений» в цифровой среде.





Они надеются, что подобные проекты помогут сохранить древние истории и укрепить ощущение своей идентичности и самоопределения у местных детей.





"Это действительно важное дело, потому что их работа как старейшин состоит в том, чтобы передавать истории и знания следующему поколению. И в наше время это действительно тяжело, и старейшины беспокоятся и думают, как им это сделать. И теперь, когда цифровые технологии открывают эти двери для детей, чтобы они могли узнавать это с цифровыми технологиями и я думаю, что чем больше, тем больше открывается для них новых возможностей с точки зрения продолжения нашей культуры в этом действительно другом мире".





Дополнительным преимуществом является то, что проект знакомит этих детей с цифровыми навыками и, возможно, даже намечает перспективы для будущей карьеры, говорит г-н Франк.





"Хотя мы учим этих детей базовым цифровым навыкам и уходим корнями в эту древнюю культурную историю, которая имеет значение, они также понимают, что у них есть потенциальные карьерные перспективы в цифровом будущем, и, возможно, они не рассматривали эту возможность раньше. Так что теперь у них есть новый язык в этом цифровом пространстве. Но кроме того, эти истории рассказываются должным образом и могут быть соответствующим образом заархивированы, а носители знаний по-прежнему владеют этой интеллектуальной собственностью".





Но в конечном счёте, как говорит г-жа Дулан, самое главное - это истории. Ведь Коренным австралийцам эти древние истории помогают ориентироваться по жизни.



