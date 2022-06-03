Макс Сандлер поехал в Alice Springs учить Аборигенных детей

Школа, где работает Макс, учит детей из очень удаленных мест, некоторых привозят в школу на маленьких самолетах, потому что в их поселениях нет дорог.

По приезду в Элис-Спрингс Макса поразило, как бедно и в каких плохих домах живут многие люди.