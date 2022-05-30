Arty. Аборигенное искусство. Точечная живопись и Семь сестер

Этот подкаст был впервые опубликован в 2021 году. Мы публикуем его заново, чтобы напомнить вам об истории Аборигенного искусства в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week 2022.
Темы этого подкаста:
- как читать символы в точечной живописи;
- разделение сюжетов на мужские и женские;
- понимание авторства и восприятие художника как транслятора энергии его земли;
- змея, которая принесла воду;
- легенда о Семи сестрах;
- легенда о Луне.
Гостья подкаста - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.
Первую серию разговоров об искусстве аборигенных народов - северных - слушайте .
Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko
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