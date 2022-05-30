Arty. Аборигенное искусство. Точечная живопись и Семь сестер

Этот подкаст был впервые опубликован в 2021 году. Мы публикуем его заново, чтобы напомнить вам об истории Аборигенного искусства в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week 2022.





Темы этого подкаста:





как читать символы в точечной живописи;

разделение сюжетов на мужские и женские;

понимание авторства и восприятие художника как транслятора энергии его земли;

змея, которая принесла воду;

легенда о Семи сестрах;

легенда о Луне.

Гостья подкаста - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко . Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko Первую серию разговоров об искусстве аборигенных народов - северных - слушайте по ссылке .

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