Arty. Аборигенное искусство. Точечная живопись и Семь сестер

"Seven sisters - collaborative artwork" by Doug Beckers is licensed under CC BY-SA 2.0

"Seven sisters - collaborative artwork" Source: Flickr/Doug Beckers CC BY-SA 2.0

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В этом подкасте мы говорим о традиционном искусстве Аборигенных народов пустынных регионов Южной, Северной и Западной Австралии.

Этот подкаст был впервые опубликован в 2021 году. Мы публикуем его заново, чтобы напомнить вам об истории Аборигенного искусства в рамках Недели Примирения - National Reconciliation Week 2022.

Темы этого подкаста:

  • как читать символы в точечной живописи;
  • разделение сюжетов на мужские и женские;
  • понимание авторства и восприятие художника как транслятора энергии его земли;
  • змея, которая принесла воду;
  • легенда о Семи сестрах;
  • легенда о Луне.
Гостья подкаста - искусствовед из Сиднея Ксения Радченко.
Ksenia Radchenko
Ксения Радченко Source: Supplied by Ksenia Radchenko
Первую серию разговоров об искусстве аборигенных народов - северных - слушайте
по ссылке
.
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