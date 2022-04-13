Как австралийские университеты поддерживают украинских студентов

Как австралийские университеты поддерживают украинских студентовPlay12:34Julia Trachuk with her cousin, Nicola. Source: SBS / Catalina FlorezGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.32MB) По оценкам, уже сотни украинских студентов вынужденно приехали в Австралию, и академики австралийских университетов выступили с призывами дать им возможность продолжить обучение здесь.ТЕКСТОВАЯ ВЕРСИЯ ЗДЕСЬ:Украинские студенты, прибывшие в Австралию из-за войны, получают стипендии для продолжения учебыБольше по теме:Что известно об австралийской гуманитарной визе 786 для УкраиныREAD MOREУченые просят австралийские университеты принять студентов из России, Украины и БеларусиСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод