Как австралийские университеты поддерживают украинских студентов

Julia Trachuk with her cousin, Nicola.

Julia Trachuk with her cousin, Nicola. Source: SBS / Catalina Florez

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По оценкам, уже сотни украинских студентов вынужденно приехали в Австралию, и академики австралийских университетов выступили с призывами дать им возможность продолжить обучение здесь.

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