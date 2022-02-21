Как австралийцы учат русский язык?

21 февраля - Международный день родного языка. Галина Мишина из Канберры не только очень любит русский язык, но и старается привить любовь к нему австралийцев. Она преподает русский как иностранный.





В самом начале карьерного пути, после переезда из Питера в Канберру в 2008 году, Галина приносила на занятия традиционные торты, приготовленные по ГОСТу. Только представьте себе: начинающий преподаватель русского языка весь день печет "Наполеон", чтобы вечером угостить взрослых студентов, уставших после рабочего дня, и рассказать им истории о культовом десерте.





Сейчас на торты времени уже нет: у Галины появились дети, да и преподает она уже не в одном месте, а в нескольких. Но метафорическое лакомство для студентов у нее по-прежнему под рукой. Это забавный учебник, в котором предельно простыми фразами рассказывается история любви на рабочем месте - в питерском банке.





Однажды она принесла на занятие начало истории про Леонида, который любит Наташу, и Наташу, которая не любит работать. Сонные студенты взбодрились и потребовали продолжения, потому что читать этот текст просто, потому что он про "других" - русских, которые почему-то судят о ценности розы по высоте стебля, а отчасти потому что она полна простого и понятного юмора.

- Ой, работа – это так скучно! Я еду в столицу на поезде «Сапсан». - Вот кофе, Наташа. Идём в офис.