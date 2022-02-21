Как австралийцы учат русский язык?

Galina Mishina

Галина Мишина Source: Supplied by Galina Mishina

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Галина Мишина преподает русский язык австралийцам в Канберре. Многие из ее учеников на первом занятии спрашивают, как сказать по-русски public servant. Но Галина не хочет пугать их и произносить слова "государственный служащий" уже в первые недели знакомства с новым языком.

21 февраля - Международный день родного языка. Галина Мишина из Канберры не только очень любит русский язык, но и старается привить любовь к нему австралийцев. Она преподает русский как иностранный.

В самом начале карьерного пути, после переезда из Питера в Канберру в 2008 году, Галина приносила на занятия традиционные торты, приготовленные по ГОСТу. Только представьте себе: начинающий преподаватель русского языка весь день печет "Наполеон", чтобы вечером угостить взрослых студентов, уставших после рабочего дня, и рассказать им истории о культовом десерте.

Сейчас на торты времени уже нет: у Галины появились дети, да и преподает она уже не в одном месте, а в нескольких. Но метафорическое лакомство для студентов у нее по-прежнему под рукой. Это забавный учебник, в котором предельно простыми фразами рассказывается история любви на рабочем месте - в питерском банке.

Однажды она принесла на занятие начало истории про Леонида, который любит Наташу, и Наташу, которая не любит работать. Сонные студенты взбодрились и потребовали продолжения, потому что читать этот текст просто, потому что он про "других" - русских, которые почему-то судят о ценности розы по высоте стебля, а отчасти потому что она полна простого и понятного юмора.
- Ой, работа – это так скучно! Я еду в столицу на поезде «Сапсан». - Вот кофе, Наташа. Идём в офис.
В интервью SBS Russian Галина рассказывает о своей работе, учебнике "Другие", о том, зачем австралийцы идут учить русский язык и что удивляет их в русской культуре.
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