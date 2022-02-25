Как Австралия помогает гражданам Украины получить визы?

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что визы для граждан Украины, проживающих в Австралии, будут продлены на шесть месяцев.

Оставшиеся заявки на получение визы от людей, пытающихся покинуть Украину, будут рассмотрены «в приоритетном порядке».

Австралия может включить Украину в список стран для оформления гуманитарных виз.