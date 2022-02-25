Как Австралия помогает гражданам Украины получить визы?

Nadezhda Zdelnik

Source: Supplied by N.Zdelnik

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Зарегистрированный миграционный агент из Сиднея Надежда Здельник - о визовых послаблениях Австралии для граждан Украины.

  • Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что визы для граждан Украины, проживающих в Австралии, будут продлены на шесть месяцев.
  • Оставшиеся заявки на получение визы от людей, пытающихся покинуть Украину, будут рассмотрены «в приоритетном порядке».
  • Австралия может включить Украину в список стран для оформления гуманитарных виз.
  • Подробнее обо всем, что известно к данному моменту - зарегистрированный миграционный агент из Сиднея Надежда Здельник.
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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
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