Как Австралия помогает гражданам Украины получить визы?

- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что визы для граждан Украины, проживающих в Австралии, будут продлены на шесть месяцев.
- Оставшиеся заявки на получение визы от людей, пытающихся покинуть Украину, будут рассмотрены «в приоритетном порядке».
- Австралия может включить Украину в список стран для оформления гуманитарных виз.
- Подробнее обо всем, что известно к данному моменту - зарегистрированный миграционный агент из Сиднея Надежда Здельник.
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