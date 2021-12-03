Как фондовый рынок отреагировал на появление нового варианта COVID-19?

Справка: Павел Энтин, предприниматель с 25-летним опытом, вёл бизнесы в 15 странах мира. Был сооснователем одной из первых китайских финтех компаний E-Pay, швейцарской компании по управлению активами Lakeshore International Management, сооснователем 1-го Процессингового банка (QIWI Банк), сооснователем Дата Центра М1. В настоящее время Павел является одним из сооснователей Ассоциации Лабораторий Развития Искусственного Интеллекта. Павел - Глава развития в и founder of, CEO . Он имеет степень PhD по Мировой Экономике.
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