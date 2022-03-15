Как незрячие беженцы из Украины добирались до Польши

В выходные мы созвонились с Ольгой и одним из тех людей, которым она помогла, – Юрием из Харькова. Мы беседовали в ночь с субботы на воскресенье по мельбурнскому времени.





Ольга сама училась в харьковском интернате для детей с инвалидностью по зрению, который попал под обстрел. Она и здесь, в Австралии, помогала незрячим людям адаптироваться к гаджетам и технике, учиться вкусно готовить и т.д. Узнав о военных действиях в Украине, поспешила на помощь беженцам.





Ольга и ее муж-австралиец продали золото, которое откладывали на жизнь в старости, организовали сбор средств “Help Us Shelter Ukraine” на GoFundMe и сели на самолет.



