Как незрячие беженцы из Украины добирались до Польши

Olga Mahler and refugees in Poland

Olga Mahler and refugees in Poland Source: Supplied by Olga Mahler

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Неделю назад незрячая жительница Брисбена Ольга Малер вместе с мужем и пятилетним сыном прибыли в Польшу, чтобы помогать беженцам из Украины, особенно тем, у кого есть нарушение зрения и для кого перемещение сопряжено с дополнительными трудностями.

В выходные мы созвонились с Ольгой и одним из тех людей, которым она помогла, – Юрием из Харькова. Мы беседовали в ночь с субботы на воскресенье по мельбурнскому времени.

Ольга сама училась в харьковском интернате для детей с инвалидностью по зрению, который попал под обстрел. Она и здесь, в Австралии, помогала незрячим людям адаптироваться к гаджетам и технике, учиться вкусно готовить и т.д. Узнав о военных действиях в Украине, поспешила на помощь беженцам.

Ольга и ее муж-австралиец продали золото, которое откладывали на жизнь в старости, организовали сбор средств “Help Us Shelter Ukraine” на GoFundMe и сели на самолет.

Подробно о подготовке к этой поездке мы рассказывали на русском и английском языках:
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Ольга из Брисбена летит в Польшу помогать незрячим беженцам из Украины

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