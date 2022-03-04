Ольга из Брисбена летит в Польшу помогать незрячим беженцам из Украины

Olga Itsenko-Mahler

Olga Mahler Source: Supplied by Olga Mahler

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Ольга Иценко-Малер отправляется в Польшу вместе с мужем и сыном на семь недель, чтобы помочь людям с нарушением зрения, которые были вынуждены бежать из зоны боевых действий.

Внимание, этот подкаст содержит рассказ, который может вызвать у вас сильные эмоции. Если вы чувствуете, что сейчас не готовы к сильным переживаниям, отложите прослушивание этого подкаста.

  • Ольга училась в школе-интернате для незрячих детей в Харькове, который попал под обстрел на этой неделе. Дети выжили, но директор получил ранения.
  • Детей удалось вывезти в Польшу, куда Ольга с семьей направляются в выходные помогать незрячим беженцам - детям и взрослым.
  • Незрячим людям сложнее добираться до укрытия во время обстрелов и бомбежек, им также сложнее ориентироваться в незнакомом месте.
  • Ольга с мужем приняли решение продать ценные металлы, чтобы помочь беженцам.
  • Платформа GoFundMe сначала не хотела размещать сбор Ольги из-за опасений, что многие мошенники попытаются нажиться на войне в Украине. Но потом согласилась.
  • Ольга также рассказала о ситуации в Харькове со слов своей семьи и близких, которые сейчас там.
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