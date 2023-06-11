Я русский и я против войны. Галина Анчик

protestor against war with sign

"Я русский и я против войны" Source: SBS

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«Я русский и я против войны» — подкаст SBS Russian, в котором мы записываем короткие интервью с русскоязычными людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста — Галина Анчик из Сиднея.

Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на
Фейсбуке 
или email на russian.program@sbs.com.au
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Я русский и я против войны. Инна Прего

Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.

по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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