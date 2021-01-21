'В Австралии пьют каждый день и мешают все подряд'

Halloween party at The Bibliotheca Bar & Book Exchange

Halloween party at The Bibliotheca Bar & Book Exchange Source: @The Bibliotheca Bar & Book Exchange

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Хозяйка баров в Аделаиде Марина Таждынова - о своих заведениях и культуре пития в Австралии.

Марина Таждынова - хозяйка двух баров в Аделаиде, один из которых во время коронавируса переехал на новое место. 

Одно из ее заведений - бар Bibliotheca - устроен так, чтобы там было удобно почитать книжку под хороший коктейль.

  • Авторские коктейли Марины - тематические, из книг. Например, в этом подкасте она рассказывает, что входит в коктейль из "Гарри Поттера и Кубка огня".
Suzie Wong - это виски-бар. Марина говорит, что там представлена лучшая коллекция виски в Южной Австралии.
Marina Tazhdynova
Marina Tazhdynova Source: Supplied
Марина в Москве работала в туристическом бизнесе, ее муж - в барах. Они приехали в Австралию и шесть лет назад открыли свое первое заведение.

Марина говорит, что местные пьют совсем иначе, чем в России: пить и мешать можно все, в любой день недели.

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