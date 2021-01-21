'В Австралии пьют каждый день и мешают все подряд'

Марина Таждынова - хозяйка двух баров в Аделаиде, один из которых во время коронавируса переехал на новое место.





Одно из ее заведений - бар Bibliotheca - устроен так, чтобы там было удобно почитать книжку под хороший коктейль.





Авторские коктейли Марины - тематические, из книг. Например, в этом подкасте она рассказывает, что входит в коктейль из "Гарри Поттера и Кубка огня".

Suzie Wong - это виски-бар. Марина говорит, что там представлена лучшая коллекция виски в Южной Австралии. Marina Tazhdynova Source: Supplied Марина в Москве работала в туристическом бизнесе, ее муж - в барах. Они приехали в Австралию и шесть лет назад открыли свое первое заведение.





Марина говорит, что местные пьют совсем иначе, чем в России: пить и мешать можно все, в любой день недели.





Слушайте интервью в плеере наверху страницы.



