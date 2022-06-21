В Черном море массово гибнут дельфины. Возможно, из-за войны в Украине

В этом подкасте Катя Овсяникова упоминает фильм о массовом убийстве дельфинов в Японии. Фильм доступен для бесплатного просмотра на платформе.
Больше информации о растущем числе выбросов дельфинов в 2022 году и фото спасения дельфинов опубликовано в российского Научно-экологического центра по спасению дельфинов «Дельфа».
Работники научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Source: Evgenia Kirpichenkova / Delfa Center
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