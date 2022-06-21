В Черном море массово гибнут дельфины. Возможно, из-за войны в Украине

dolphins in Black Sea dying because of war

Russian troops look at a dolphin in a dolphinarium in Skadovsk, Kherson region, May 20, 2022 Source: AP

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Катя Овсяникова, морской биолог из Брисбена, прокомментировала в разговоре с SBS Russian последние новости о массовой гибели дельфинов в Черном море и предполагаемую связь происходящего с войной в Украине.

В этом подкасте Катя Овсяникова упоминает фильм 
«Бухта» (англ. The Cove)
о массовом убийстве дельфинов в Японии. Фильм доступен для бесплатного просмотра на платформе
SBS On Demand
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dolphin rescue Black Sea
Работники научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» Source: Evgenia Kirpichenkova / Delfa Center
Больше информации о растущем числе выбросов дельфинов в 2022 году и фото спасения дельфинов опубликовано в
пресс-релизе
российского Научно-экологического центра по спасению дельфинов «Дельфа».
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